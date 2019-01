Biste li probali ovaj kruh? Krenula žestoka rasprava: 'To je odvratno'

Pekara Fazer u Finskoj radi kruh od samljevenih kukaca. Ukupno samelju 70 cvrčaka i takav kruh prodaju kupcima. Iz pekare tvrde da je okus kruha odličan. Finska je naime ukinula zabranu prodaje kukaca za korištenje u hrani.

Markus Hellstrom, izvršni direktor Fazera tvrdi da je ovaj proizvod vrlo ukusan. "Brašno od kojeg se radi kruh sastoji se od sušenih i mljevenih cvrčaka te uobičajenog brašna i sjemenki, zbog čega kruh od ovog brašna ima puno više proteina od običnog kruha", kažu iz pekare, piše Mirror.

Find out why a bakery in Finland is using crushed crickets to make its bread 🦗👀 pic.twitter.com/MKjN2QuLuS