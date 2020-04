Biskup Uzinić: Smatraju se junacima, a ugrožavaju najslabije među nama

Sve mjere koje su donesene i koje idu za tim da se zaštiti život najugroženijih među nama svima su pokazale da je ljudski život ono što je najviša vrijednost i da je sve drugo čega se odričemo, poput euharistije, ipak manje vrijedno, rekao je dubrovački biskup Mate Uzinić u emisiji U mreži Prvog.

- Meni ovo sve sliči rušenju babilonske kule, koja simbolično pokazuje svijet koji gradi nešto na svojoj moći, a kad se dogodi ovakva stvar, sve se to na čemu je gradimo ruši. Problem je što se svatko okreće sebi i brine se za sebe. Mi još nismo došli do tako drastičnih posljedica svega ovoga i nadam se da i nećemo.



- Nesmiljeno smo grabili naprijed misleći da ćemo u bolesnom svijetu ostati zdravi. Ovo pred sve nas stavlja važna pitanja - hoćemo li uništiti ne samo ovaj planet nego i najelementarnije vrijednosti - osoba, zajednica, zaštititi život. To je ono za što se mi u Crkvi zalažemo. Euharistija je trajno u Crkvi, nije prestala postojati. Ona uvijek uključuje sve. I oni koji nisu fizički nazočni u euharistiji su nazočni, ali prioritet je sačuvati živote, da ljude ne dovodimo u situaciju da se zaraze, složio se i don Anton Šuljić.



Na pitanje je li ovo Božja kazna, biskup Uzinić rekao je da kazna postoji zbog posljedica našeg djelovanja i da smo mi sami izazvali kaznu. - Ne vjerujem u Boga koji nas kažnjava. On je uvijek u povijesti spasenja tražio načine na koje će ponosno prići čovjeku. Naš Bog je Bog koji ljubi i želi spasiti.

Komentirajući incident u Splitu kazao, biskup je kaza: - Ne služi se Isusu Kristu slaveći u ovom trenutku euharistiju ugrožavajući Isusa Krista u braći i sestrama. Ne mogu razumjeti kako ljudi to ne mogu sada shvatiti. Smatraju se nekakvim junacima koji ne ugrožavaju sebe, ali ugrožavaju druge, najslabije među nama.

Istaknuo je i da oni nemaju policiju i prisilni mehanizam. Da mu se mogu nametnuti suspenzije ili druge mjere, ali da ni uz sankcije ne znači da će se splitski svečanik početi drugačije ponašati.

- Netko uspoređuje i pita se kako ljudi mogu na tržnice, a zašto ne mogu u crkvu. Pa ljudi moraju jesti. Ne moraju sad baš dolaziti na misu, nije to potrebno na onaj isti način kao hrana koju čovjek mora pojesti.