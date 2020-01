Biskup Uzinić čestitao Milanoviću. Želi da domovina krene novim putem

Dubrovački biskup Mate Uzinić čestitao je Zoranu Milanoviću na pobjedi u drugom krugu predsjedničkih izbora tijekom misnog slavlja u crkvici Domino u Dubrovniku.

Kako prenosi IKA, biskup je kazao kako našoj Zemlji, Crkvi, domovini i svakom pojedincu želi da krenu tim novim Isusovim putem istine, ljubavi i mira te je u tom kontekstu čestitao i novom predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću.

- To želim i za ovu našu Zemlju. Želim joj da se prestane kretati ovim sebičnim putovima koji je iskorištavaju, koji iskorištavaju druge, kako bi doista svijet, zemlja, čovječanstvo konačno mogli krenuti putem Boga koji je u djetetu postao čovjek, da nam pokaže na koji način možemo biti novi ljudi, novi muškarci i žene. To želim i za našu Crkvu, Crkvu kojoj pripadamo, koja traži putove obnove, traži načine na koji doista može nastaviti biti – a to joj je poslanje – ona koja pokazuje svjetlo, pokazuje na Isusa Krista, koja ga navješćuje riječima i svjedoči životom kršćana kojeg svi živimo na svojim razinama.

Kako je kazao Uzinić, to isto želi i za Hrvatsku, te je čestitao Milanoviću čiji je pobjednički govor citirao.

- Želim to isto i za našu domovinu. Koristim priliku dok govorim o ovom novom putu za našu domovinu, čestitati našem novom predsjedniku, koji je između ostalog u svom pobjedničkom govoru rekao i ovo: ‘ Ja od danas radim posao i živim posao drukčije od ovoga do sada’. Rekao je da želi krenuti novim putem. Želim doista njemu da ustraje na tom novom putu. Uz tu želju naravno želim da i cijela naša domovina krene novim putem, putem koji će biti put koji nam je pokazao Isus Krist, a to je put mira, ljubavi, zajedništva, služenja, put koji ne stavlja u središte sebe i svoj interes nego se stavlja na raspolaganje i služenje drugima. Naravno da i svakom od nas pojedinačno želim da krenemo tim putem, kazao je dubrovački biskup te primijetio kako bi bilo iluzorno misliti da je to lako, prenosi Ika.

VIDEO: Pobjednički govor Zorana Milanovića, snimila Petra Balija