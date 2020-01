Milanovićev tim i prvi potezi: Za savjetnike želi stručnjake, ne ljude iz SDP-a

Zoran Milanović dobio je vrhunsku novu priliku. Kao političar koji se iz politike povukao nakon bolnog poraza na parlamentarnim izborima i kojeg tri godine nije bilo u političkom javnom prostoru doći i osvojiti predsjedničke izbore nije bio nimalo lagan zadatak. Ali novu priliku Milanović je doslovce zgrabio i samim time dobio i veliku odgovornost. Kakav će biti predsjednik, uvelike će ovisiti i o tome kojim će se ljudima okružiti, koga će izabrati za svoje savjetnike, ali i koje će politike voditi, odnosno koje poteze kani poduzimati.

No, krenimo redom. Tko će s Milanovićem na Pantovčak, pitanje je koje će konačni odgovor dobiti tek idućih tjedana. Do 19. veljače, kada Kolindi Grabar-Kitarović i službeno istječe mandat, novi će predsjednik svakako kompletirati svoju kadrovsku križaljku. No, dobro upućeni izvori kažu kako novi predsjednik u svoj novi ured sigurno neće dovoditi ljude iz SDP-a, pa čak ni svoje bivše ministre. Jedini je takav koji bi mogao na Pantovčak, i to kao predstojnik Ureda predsjednika, Orsat Miljenić, bivši ministar pravosuđa, koji je Milanoviću bio i šef izbornog stožera. Naši izvori kažu da mu je Milanović to već ponudio, ali da Miljenić konačnu odluku još nije donio.

Bar jedna žena u timu

– Ono što je sigurno jest da će Miljenić obaviti sve što je potrebno oko primopredaje, organizacije inauguracije i kasnije tranzicije vlasti, a hoće li na kraju pristati i biti predstojnik Ureda, tek će se vidjeti. Moj je stav da će na kraju vjerojatno pristati na tu ponudu – kaže naš izvor blizak Milanoviću.

Sigurno je da na Pantovčak ide i Nikola Jelić, glasnogovornik kampanje, koji je Milanoviću bio glasnogovornik i u Vladi.

Koga će Milanović izabrati za svoje savjetnike pitanje je koje će se rješavati tek idućih dana. Više izvora s kojima smo razgovarali kaže kako među njima neće biti ni saborski zastupnik SDP-a Joško Klisović, koji je s Milanovićem i u kumskoj vezi, niti bivši ministar obrane Ante Kotromanović, koji je sada u poslovnim vodama.

Imena savjetnika, odnosno kome će Milanović ponuditi tu dužnost i povjerenje, zasad se ne zna, ali je sigurno, doznajemo, da bi trebao imati samo nekoliko savjetnika i da će sve redom biti riječ o nestranačkim stručnjacima iz njihovih područja. Milanoviću su neki njemu bliski ljudi već sugerirali da u svom savjetničkom timu mora imati i barem jednu ženu.

Osim izbora prvih ljudi, bit će zanimljivo vidjeti i koje će prve poteze Milanović poduzeti kao predsjednik države. Izvori kažu da će, kao što je uostalom govorio i u svojim predizbornim govorima, uglavnom biti fokusiran na regiju, odnosno na susjedne zemlje. Posebice na Sloveniju za koju je u svojim govorima više puta kazao kako je, bez obzira na otvorena pitanja, ipak najbliža partnerica Hrvatske, osobito kada je riječ o suradnji u okviru Europske unije, a što su jučer apostrofirali i svi važniji slovenski mediji u svojim izvještajima o Milanovićevoj pobjedi. Ne čudi stoga što je slovenski predsjednik Borut Pahor bio među prvima koji je nazvao novog hrvatskog predsjednika Milanovića i čestitao mu na pobjedi, a isto su, doznajemo, učinili i mnogi drugi predsjednici i premijeri zemalja iz regije, od premijera Sjeverne Makedonije Zorana Zaeva, koji je prije neki dan podnio ostavku, premijera Albanije Edija Rame, kosovskog predsjednika Hashima Thaçija...

Zanimljivo, Milanović se još u izbornoj noći čuo i sa svojom protukandidatkinjom Kolindom Grabar-Kitarović, koja ga je nazvala i čestitala mu na pobjedi, kao što je učinio i premijer Andrej Plenković.

Milanović je u kampanji više puta isticao kako će Plenkoviću biti “najbolji prijatelj”, što bi u prijevodu trebalo značiti da mu nema namjeru raditi ono što je on prolazio kada je svoj predsjednički mandat osvojila Grabar-Kitarović, koja je već prvih tjedana na Pantovčaku tražila da se sazove izvanredna sjednica Vlade, a tražila je i Milanovićevu ostavku.

Put za SDP-u u Zagrebu

Bit će zanimljivo vidjeti i kako će se Milanović dalje postavljati prema zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, kojeg je žestoko napadao za vrijeme predsjedničke kampanje. Naši izvori kažu kako ne misli biti nimalo blagonaklon prema njemu i kako drži da bi Bandiću bilo najpametnije da, s obzirom na sve afere koje ima i sve što je izišlo u javnost, podnese ostavku. Iz čega se da iščitati da predsjednički izbori, odnosno pobjeda Zorana Milanovića, za Milana Bandića predstavljaju nove probleme. Gotovo pa sigurno je da će Milanović i dalje napadati Milana Bandića, da s njime nema namjeru surađivati, što mu je ponudio sam zagrebački gradonačelnik, i da će SDP-u, stranci koju je vodio devet godina i uz čiju je pomoć danas i postao predsjednik države, prokrčiti put da u Zagrebu dođu ponovno na vlast.