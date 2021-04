Na biciklijadi 'Srce Velebita' kilometrima će se voziti stazom Malog princa, Winnetoua

Kalelarga, Stradun, Jelačićev plac... Svi znaju najpoznatije hrvatske ulice i trgove i po njima se ravnaju, kreću.... A znate li da je u Hrvatskoj, pogotovo otkad je korone, sve više ljudi kojima su mjerne točke, mjesto sastanka i bijeg od vreve gradova – brda, vrtače, potoci, stazice, šume, gorja?

Da, to su Sinjal (najveći vrh Hrvatske), Mosor, Biokovo, Žumberačko gorje, Risnjak, Rastoke... i dakako mitski Velebit. E tamo, u najvećem Parku prirode, tamo gdje je najveće zaštićeno područje u Hrvatskoj i jedno od najvažnijih središta europske bioraznolikosti i tamo gdje se sudaraju mediteranska, kontinentalna i planinska klima u UNESCO-ovu nevjerojatno bogatom rezervatu biosfere posljednjih je godinu dana vjerojatno više ljudi nego na Kalelargi, Jelačićevu placu, kod Dioklecijana, pulske Arene...

Uz tisuće planinara koji svakodnevno neumorno hodaju planinama na jugu i na kontinentu Hrvatske, postoji i ekipa koja prelaz s juga na kontinent po moćnom Velebitu prelazi s bajkom i koja baš ovih dana uređuje nove staze, kreće se i stvara nove izazove na Malom princu, na Crnopcu, Tulovim gredama ...

Susret planinara i biciklista sve je češći na Velebitu na dužini od 145 kilometara (dovoljno mjesta za pridržavanje razdaljine i epidemioloških mjera). Ljubitelji aktivnog odmora dakle na Velebitu uživaju u planinarenju, šetnjama poučnim stazama, posjetu špiljama, ali i u biciklizmu u tišini predivne prirode s pogledom na kamen, more, šumu. Također, pomalo u tišini, dosad je na području Velebita bilo čak četiri biciklijade zajedničkog imena „Srce Velebita“ po ličkim poljima i prostoru Velebita. Biciklisti i planinari zaljubljeni u Velebit za ovu vrhunsku manifestaciju kojoj je od ove godine medijski pokrovitelj Večernji list doći će na Velebit peti put, a prva ovogodišnja biciklijada "Srce Velebita" slijedi već od 28. do 30.svibnja. Svakoga dana su ponuđene po tri biciklističke ili biciklističko-planinarske kombinirane ture s vodičima "Srca Velebita".

Foto: Srce Velebita

Prvi dan najavljena je premijera,

Bike&hike Staza Malog Princa, sljedećeg dana je poseban after-bike program obilježavanja prvih 5 uspješnih godina Srca Velebita podno brda Cvituša za sve sudionike uz slavljenički koncert svjetske pijanističke zvijezde Mateja Meštrovića ( Zvukovi Velebita/Sounds of Velebit) uz snimanje videa i milenijske fotografije kamerom i dronom, a svaki dan je ponuđena jedna lakša, obiteljska trasa (za one slabije kondicije) po ličkim poljima te dvije jače po Velebitu . Organizacija će biti popraćena sa svim potrebnim preventivnim mjerama proti covid-19 a u skladu sa preporukama CZ Ličko-senjske županije .

Raspored trasa po danima izgleda ovako:

U petak, 28.05.2021.

– Staza Malog Princa – bike&hike – vrlo teška 40 km biciklima + 4 sata hodanja po vrlo zahtjevnom terenu – samo za najspremnije! Zbog zahtjevnosti terena i sigurnosti ograničen je broj sudionika na 30 ovoj stazi. Povratak biciklista i bicikala kombijima (dodatni trošak 50,00 kn po osobi) .

– Suvajski bunari – bike lagana trasa, cca 35 km, visinska 350 metara, za one slabije kondicije i bez iskustva vožnje po teškim off road terenima

– Velebitski šišmiši – noćna bike vožnja Velebitom, 25 km šumskih puteva. Potrebno je prethodno iskustvo i oprema za noćnu vožnju (lampa na biciklu i naglavna lampa)

Subota, 29.05.2021.

- Tulove Grede – bike&hike

- lakša – preko Malog Alana – 42 km + 2,5 h uspona i silaska sa vrha

- teža – trasom Road to Hell kroz Male Jasle – 60 km + 2,5 h uspona i silaska sa vrha

- Srce Velebita Epic , vrlo teška i zahtjevna, kondicijski i tehnički. Možda i najljepša trasa u Hrvatskoj ! 62 km, vožnja sa 553 metra na 1211 nadmorske visine i spust na početnu točku .

-Winnetou – iz Like na more. Srednje teška, tehnički zahtjevna, 37 km. Za nagradu za trud spust sa 1050 metara na more na kupanje. Povratak kombijima biciklista i bicikala (dodatni trošak 150,00 kn po osobi) .

– u 15 h – Rođendanski After bike party podno brda Cvituša do dugo u noć

– open air koncert poznatog pijanista Mateja Meštrovića .

– zajednički ručak –roštiljada

– bike alka s prigodnim nagradama za slavodobitnike

– prepričavanje biciklističko-lovačkih priča sa trasa uz hladno pivo

Nedjelja, 30.05.2021.

- Zir – lagana bike&hike tura koju mogu svi voziti, 40 km ličkim poljima, uz izvore i rječice (i preko njih nabujalih)

– Mile vode/River Deep – teška 65 km. Neka vas ne zavara ime !.Kombinacija dviju naših trasa – premijera .

– Mali Epic – skraćena bike trasa, još uvijek teška i tehnički zahtjevna. Ukupna duljina 35 kilometara sa usponom Majstorskom cestom na 1001 metar pa na 1230 metara nadmorske visine . Nagradni off road spust do Svetog Roka šumama i stazicama Velebita na 580 m nadmorske visine .

- od 13 do 17 h – lički OPG-ovi pred Hostelom Sveti Rok– prodajna izložba delicija i suvenira pred polazak kućama.

Sudionici mogu, prema vlastitom izboru sudjelovati 1,2 ili 3 dana... U povodu ovog vrhunskog happeninga na Velebitu, razgovarali smo sa Željkom Klepićem, inicijatorom cijelog projekta biciklijade Srce Velebita. Cijeli projekt nastao je kao rezultat povezanosti čovjeka i planine, fascinacije Velebitom Željka Klepića još od djetinjstva provedenog kod njegove bake u Lovincu.

Klepić je i predsjednik udruge Srce Velebita i u razgovoru za Večernji list pričao je o Velebitu, ali i o mitovima Velebita za koje je čuo dok je ljetne praznike provodio kod bake i ujaka u Lovincu, o pričama o vilama pod Tulovim gredama do nade da će sresti Winnetoua, indijanskog poglavicu o kojemu je na Velebitu prije 60 godina sniman film.

- Sa 17 godina prvi je puta vodio grupu izviđača po Velebitu punih osam dana, a do danas sam na Velebitu bio više od 170 puta. Tek sa 45 godina započeo sam vožnju mountain bikeom te mi se uz planinarenje rodila nova strast, ali opet povezana uz planine i Velebit. Jednu od staza inače odvezlo je i dijete od šest godina, pa se stoga može itekako reći da za biciklizam na Velebitu nikad nije ni prerano ni prekasno - kaže nam Klepić koji je prvu biciklijadu održao u jesen 2017. na području općine Lovinac i Parka prirode Velebit.

- Od skromnih početaka s jednom biciklijadom i 100-ak sudionika na svega 2 trase u trajanju 2 dana, biciklijade Srce Velebita proširile su se na 4 biciklijade godišnje u trajanju od 3 dana te 2 utrke od kojih je jedna i nacionalno prvenstvo Hrvatskog biciklističkog saveza na XCO stazi .

Foto: Srce Velebita

U tom razdoblju biciklijade Srce Velebita imale su preko 2000 sudionika i preko 4000 noćenja, a biciklisti su do pojave Covid-19 dolazili iz susjednih zemalja i Poljske.

Od početnih 200-ak kilometara staza, volonteri Udruge Srce Velebita osmislili su, označili i napravili tragove za 15 staza sa preko 760 km biciklističkih staza. Prema izjavama pojedinih sudionika neke od tih staza, primjerice Srce Velebita Epic, Winnetou i dr. spadaju u najljepše, najatraktivnije i najizazovnije MTB biciklističke staze u Hrvatskoj ističe Klepić i nastavlja:

- Najpopularnija biciklistička staza do ove godine zasigurno je bila Winnetou koja Majstorskom cestom vodi od Svetog Roka do1 km prije Tulovih greda, a onda se preko prijevoja Kraljica (1020 m n/v) velebitskim stazama spušta do Jadranskog mora gdje sudionike čeka kupanje i povratak kombijima. Obzirom na ljepotu Tulovih greda, osmišljena je i bike & hike tura, biciklima pod Tulove grede te pješački uspon na jedan od najljepših vrhova Južnog Velebita- Tulove grede.

Za bicikliste željne dugih, kondicijski i tehnički izazovnih staza, osmišljene su ture Mile vode, Road to Hell, Srce Velebita Epic, Mali Epic...Organizatori biciklijade ističu da im dolaze cijele obitelji. Osmišljene su tako i laganije staze, kraće i kondicijski i tehnički manje zahtjevne staze, koje prolaze mirisnim livadama lovinačkog kraja, uz mnogobrojne izvore pitke vode i bistre potoke, mlin Travič u Lovincu.

Foto: Srce Velebita

- Posebno atraktivna je bike & hike tura koja vodi pod Zir nakon kojeg slijedi pješački uspon s nevjerojatnim pogledom od 360 stupnjeva na Liku, Velebit i zaleđe ličkih planina (Resnik, Kremen, Vrh Jelovi, Jasenar, Trovrh...). Ove godine u planu su dvije nove bike & hike ture- Staza Malog Princa na Crnopcu (izuzetno zahtjevna i biciklistički i planinarski, dio staze je sa feratama) premijera koje je na svibanjskoj biciklijadi (28. do 30.5.) te staza koja Majstorskom cestom vodi do Dušica od kojih kreće pješački uspon na veličanstveno Sveto Brdo čiju premijeru najavljujemo za rujansku biciklijadu (10. do 12.9.). Biciklijade Srce Velebita uključuju niz događanja – biciklijade, utrke XCO i XCM , Velebike Express (3 dana velebitskih veduta Sjevernog i Srednjeg Velebita) te Velebike Marathon (5 dana cestama i stazama po punoj dužini Velebita, od Krasna do Crnopca u duljini 240 kilometara).

- Od ove godine, na novoj stazi 18.7. održava se i Nacionalno prvenstvo Husqvarna XCO Srce Velebita Cvituša . XCO (Cross Country Olympic). Dan ranije, 17.7. održava se i trail utrka Trk na Zir. Sve ture vode iskusni vodiči, volonteri Udruge Srce Velebita.

Ove su biciklijade prepoznate i po prijateljskoj atmosferi kako tijekom samih tura tako i na after-bike druženjima ispred Hostela Sveti Rok i na prekrasnom Izletištu Cvituša uz logorsku vatru pod zvjezdanim nebom uz uvijek dobru glazbu i zabavu. Povodom prvih 5 godina biciklijada Srce Velebita, u subotu 29.5. ove godine pripremamo i posebnu glazbenu poslasticu, open-air koncert našeg proslavljenog, uvijek autentičnog i drugačijeg pijaniste Mateja Meštrovića, koji je ujedno i autor albuma Zvukovi Velebita / Sounds of Velebit. Samom koncertu prethodi zajednički lički ručak, tradicionalne ličke sportske igre, biciklistička alka, zip-line ili samo odmor u ležaljkama u zelenilu i tišini lovinačkog kraja..

U dogovoru s članovima Lovinačkog turističkog foruma te klastera Lika Destination, organizirat ćemo i predstavljanje ostalih turističkih atrakcija općine Lovinac i prodaju autentičnih proizvoda lokalnih OPG-ova (sir, med, džemovi, ljekovito bilje, suveniri i dr.) - zaključili su organizatori biciklijade Srce Velebita.