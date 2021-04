Božinović o povratku u školske klupe: Ako vam brojevi rastu, nije logično da se sada ide u popuštanje

Nakon sastanka Znanstvenog savjeta ministar Davor Božinović kazao je da se postojeće mjere produžuju. Dodao je da i dalje lokalni stožeri u suradnji s Nacionalnim mogu donositi strože mjere jer oni najbolje znaju epidemiološku situaciju na svome području. Kazao je da će Stožer nastaviti pratiti situaciju. Novinare je zanimalo što su znanstvenici iz Savjeta kazali o vraćanju učenika u školske klupe tamo gdje je sada na snazi C model.

Ministar je rekao, da što se tiče škola, da postoje različita mišljenja.

"Neki smatraju da je primjena C modela opravdana. Mi to također smatramo. O tome odluku donosi posebno povjerenstvo pri Ministarstvu znanosti ", rekao je Božinović.

"Brojevi rastu od trenutka kad se krenulo s modelom C", rekao je Božinović i dodao da nema razloga da se ta odluka mijenja. "Ako ste u određenoj situaciji primjenjivali C model, nije logično, ako vam brojevi rastu, da se sada ide u popuštanje", kazao je.

No, svi osnovnoškolci grada Zagreba od ponedjeljka se vraćaju u škole, potvrdili su tako iz Ministarstva obrazovanja. Tako će u direktnu nastavu, takozvani A model, uz učenika razredne nastave (od 1. do 4. razreda osnovne škole) i svi učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola.