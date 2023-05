Beroš liječnicima: Počet ću kažnjavati sve koji pacijente naručuju u svojim 'tekicama'

Kako bi se smanjile bolničke liste čekanja informatizacija zdravstvenog sustava predviđa transparentno naručivanje, međutim, "tekice" s narudžbama i dalje su u upotrebi kod mnogih liječnika i bolničkih odjela. - Još neko vrijeme to će se tolerirati, ali počet ću kažnjavati ustanove i djelatnike koji koriste tekice, a ne koriste sustav koji smo im omogućili. Znam da to remeti mnogima način rada, ali ljudi moji... - vrtio je glavom sliježući ramenima ministar Vili Beroš danas u Vodicama na kongresu Udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ), u okviru svog izlaganja na temu Aktualni trenutak u zdravstvu i pogled u budućnost.

Prigovorio je i zbog nedovoljnog korištenja e-kartona. - Ravnateljima bolnica pisao sam da od liječnika zahtijevaju da upisuju nalaze u e-kartone pacijenata kako bi oni bili vidljivi. Doktorima to predstavlja problem jer nemaju vremena, ali to će biti obaveza. Tražio sam od ravnatelja HZZO-a Lucijana Vukelića da nađe model da se to riješi pa ubuduće nalazi koji se ne upišu u e-karton neće biti plaćeni - najavio je Beroš.

Govoreći o reformi zdravstva, priznao je da kako se sada popravljaju neke ranije loše odluke kao što je bilo izdvajanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (SKZ) iz domova zdravlja, što je rezultiralo prevelikim opterećenjem na bolnički sustav. Zbog toga se sada ide na jačanje domova zdravlja i primarne zdravstvene zaštite. Priznao je također i grešku zdravstvenog sustava koji se odmaknuo od pacijenata i naglasio kako je važan zaokret to promijeniti i pacijenta vratiti u središte.

- Načelo integracije jedno je od najvažnijih načela ove reforme. Ne moramo biti faraoni i carevi u svojim bolnicama, možemo popodne otići u dom zdravlja odraditi dio specijalistike ili u drugu bolnicu, primjerice, očitati magnete - poručio je kolegama liječnicima.

Osvrnuvši se na zahtjeve za povećanja plaća, istaknuo je kako je najveći dio od 14 tisuća liječnika dobio povećanje od tri posto, dok je samo manji dio dobio 10% i više. - I medicinske sestre, pojedine kategorije, dobile su od tri posto do 5,8%. Da li je to zakidanje nekoga? Pa ne! - odgovorio je.

Osvrnuvši se na poslovanje zdravstvenih ustanova u 2022. godini, Dražen Jurković, direktor UPUZ-a naveo je kako je došlo do relativnog uravnoteženja prihoda i rashoda zbog pozitivnog poslovanja dijela ustanova pa je prihod porastao za 7,18% odnosno iznosio je 29,181 milijardi kuna dok je rashod porastao za 5,97% i iznosi 29.424 milijarde kuna. Razlika od -242,9 milijuna kuna, premda predstavlja minus, ipak je 55% bolji rezultat nego u 2021. godini.

Jurković je kritizirao sustav paušala za koji rade privatni obiteljski liječnici koji su u ugovornom odnosu s HZZO-om.

- Smisao i motiv rada svakog privatnika je profit, a mi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti imamo sustav gdje privatnici rade na paušalu, prvotno se to zvalo glavarine. Međutim, samo cijena puta usluga bila bi ispravna formula za taj rad. Ovako, imamo situaciju prebaci pacijenta drugome a fakturiraj uslugu. Moramo ozbiljno razmotriti ovu nelogičnost. Mislim da, kad bi radili po sistemu "cijena puta usluga", da bi hvatali pacijente uokolo – otvoreno iznosi Jurković, i sam liječnik koji se svojim stavovima već dobrano zamjerio mnogim liječnicima pa i vlastitoj supruzi ginekologinji, kako je sam priznao.

Naveo je i činjenicu na koju je već više puta ukazivao, a to je da Hrvatska ima 400 liječnika na 100 tisuća stanovnika što je europski prosjek. - I to prosjek s uključenom Grčkom koja ima 600 liječnika na sto tisuća stanovnika, a bez nje bili bismo i iznad europskog prosjeka - naglasio je, dodavši da je vjerojatno zbog njihove nejednake raspoređenosti istovremeno prisutan i ozbiljan nedostatak liječnika.

