Belinski Zoološki vrt oplakuje svoj najstarijeg stanovnika: Uginuo 75-godišnji flamingo Ingo

"Plamenac Ingo uginuo je u 75. godini", objavio je u srijedu navečer zoološki vrt na Instagramu. "Ružičasti flamingo živio je u Berlinu od 1955. - prava legenda!" Mnoge je korisnike Instagrama ražalostila ta vijest pa su ispod objave zoološkog vrta objavili mnoštvo poruka sućuti i uplakanih smajlića.

Natpis na prstenu oko Ingove noge, otkriven prije nekoliko godina, pokazuje da je ptica na svijet došla u Kairu 23. lipnja 1948. To bi značilo da je Ingo bio stariji i od gorile Fatoua iz istoga zoološkog vrta, koji se okotio 1957. Nije u potpunosti sigurno znači li spomenuti datum ujedno i dan kada se Ingo izglegao s obzirom na to da ostali dokumenti koji bi to mogli potvrditi nisu sačuvani.

Plamenci u divljini u prosjeku dožive oko 30 godina. Po podacima Berlinskoga zoološkog vrta njegovo je osoblje bilo prvo u Njemačkoj koje je uzgajalo čileanske i ružičaste plamence još od ranih šezdesetih prošlog stoljeća.

Zoo je objavio kako je Ingo vjerojatno imao i potomke, no nisu sačuvani podaci koji bi to potvrdili.

Kako je Ingo uspio preživjeti toliko dugo?

Čuvar zoološkog vrta Thomas Lenzner jednom je objasnio da je to djelomično zbog izostanka prirodnih grabežljivaca u zoološkom vrtu, kao i zbog visokokvalitetne veterinarske skrbi i optimizirane hrane koja je sadržavala i određena bojila (karotenoide), zahvaljujući kojima je Ingo imao nježno ružičastu boju perja.

Lenzner je kazao da je Ingo zbog poodmakle životne dobi ponekad trebao malo odmora od svojih sustanara i da je malo šepao.

