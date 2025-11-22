Bečanin (42) pušio na vlastitoj terasi, kažnjen s 13.000 eura

Pušači u Austriji su na nogama, piše dnevni list “Heute”. Kao razlog navodi sudski spor dvoje stanara u jednoj od stambenih kompleksa u bečkom stambenom okrugu Floridsdorf, koji je završio neobičnom presudom: Pušenje i na vlastitoj terasi dozvoljeno je isključivo u točno određeno vrijeme. Sve je počelo svađom dvoje stanara oko svojih prava zbog pušenja na otvorenom prostoru. Stanarki na katu smeta susjed koji puši na svojoj terasi u prizemlju. Naime, 42-godišnji Bečanin, inače otac dvoje djece bio je sretan kada se je konačno uselio u stan s vlastitom terasom. Međutim, nakon što je počeo po dolasku kući s posla, povremeno uživati u cigareti na otvorenom, susjedi iznad njega smetao je dim, te ga je tužila.

“Imam dvoje male djece i ljeti sjedimo s njima vani na terasi, što je sasvim normalno. Međutim, susjedu su prvo počeli nervirali dječju glasovi, a sada i dim od pušenja kada nakon posla sam sjedim na terasi”, pojasnio je Bečanin. Dodao je kako mu je susjeda iznervirano rekla “neka ide unutra u svoj stan i tamo pušim, a ne vani na terasi”. To je 42-godišnjem pušaču bilo posve neshvatljivo, pa je susjedi odgovorio kako “na svojoj terasi može pušiti, kad god to želi”. Međutim, susjeda se s time nije složila i tužila ga je sudu.

Tijekom sudske parnice, obavljen je i uviđaj na licu mjesta, u stanu 42-godišnjaka, ali i u stanu susjede iznad njega. Iako je prvotno utvrđeno da nema povrede stanarskih prava, niti je riječ o ometanju tužiteljice, Općinski sud u Floridsdorf, donio je iznenađujuću presudu u njenu korist. Ali to nije sve, 42-godišnjak je sada dobio i točan raspored kada smije pušiti. To je od mjeseca travnja do listopada ujutro od 6 do 8 sati i od 10 do 12 sati, a poslijepodne od 15 do 18 sati, te navečer od 20 do 22 sata. Od studenog do travnja pušenje je dozvoljeno samo od 8 do 9 sati ujutro, od 13 do 14 sati, te od 19 do 20 sati navečer. Izvan tog određenog vremena, pušenje je zabranjeno čak i na vlastitoj terasi, glasi odluka bečkog Općinskog suda.

Bečanin je nakon sudske odluke ostao u šoku. Potražio je pomoć medija, uz isticanje kako u cijelom stambenom bloku u naselju u kojem on živi, ali i u svim ostalim bečkim naseljima ljudi puše na balkonima i terasama, kad god to hoće ili za to imaju potrebu. Međutim, to nije bio jedini šok za 42-godišnjaka. Novi šok je uslijedio kada je dobio da mora platiti sudske troškove navedenog procesa, i to u punom iznosu, od oko 13.000 eura. Prema svemu sudeći, Bečanin je očito popušio. I odsad smije pušiti, na vlastitoj terasi, u samo točno mu određeno vrijeme!