Troje mrtvih u napadu. Policija upala u stan ubijenog napadača, razvalili ga eksplozivom

Austrijski ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer pozvao je građane Beča da u utorak ostanu kod kuće, a škole će zbog aktualne opasnosti od terorista također ostati zatvorene.

"Ostanite kod kuće i izbjegavajte središte grada", pozvao je građane Nehammer na izvanrednoj konferenciji za tisak u ministarstvu unutarnjih poslova.

Rekao je da je jedan terorist ubijen te da se još "najmanje jedan" nalazi u bijegu. Ubijeni terorist, ustanovljeno je, na sebi nije imao prsluk s eksplozivnom napravom kao što se sumnjalo.

Osim policajaca, situaciju u središtu grada trenutačno osigurava 150 pripadnika specijalne jedinice Austrijske vojske.

7:16 - Karl Nehammer kaže da je identitet napadača poznat policiji.

"Traje intenzivna policijska obrada u njegovom krugu obitelji, poznanika i kontakata. Policija je jutros upotrijebila eksploziv da provali u stan napadača", navodi ministar unutarnjih poslova.

Vojska je od policije preuzela zaštitu objekata i lokacija u Beču. Direktor javne sigurnosti Franz Ruf na raspolaganje je dobio oko 20.000 video snimki.

06:45 sati Na jutrošnjoj konferenciji za medije potvrđeno je kako je u jučerašnjim napadima ubijeno troje ljudi, 15 je ranjenih te je ranjen jedan policajac.

– Napad je izveo najmanje jedan islamistički terorist. Ovakvu situaciju u Austriji nismo imali dugo vremena. To je bio napad na austrijske demokratske vrijednosti i to sigurno nećemo trpjeti – poručio je ministar Nehammer.

Breaking: Attack on a Vienna synagogue (& possibly other locations) with a large-scale police operation in response. Videos circulating online are indicating heavy sustained fire. Situation is ongoing. pic.twitter.com/Y0wEHSED5Z