Vojni analitičar: Sumnjam da će SAD izvršiti invaziju na Grenland, no nepovjerenje u Ameriku će dugo trajati

Vojni analitičar Ivica Mandić komentirao je za Novu TV aktualne vojne vježbe europskih država na Grenlandu, situaciju u Iranu, ali i novu nesuglasicu unutar državnog vrha oko kvalitete kupljenih vojnih aviona. Prema njegovim riječima, vježbe na Grenlandu upućuju jasnu poruku predsjedniku Trumpu. "Grenland je da je dio državnog teritorija Danske. Državni teritorij je obaveza svih članica, nije mogućnost, nego obligatorno je po Lisabonskom ugovoru da ga brane. I u jednom dijelu sigurno ima intencija i Sjedinjenih Država da se jedinstvo Europske unije oslabi. Europska unija naprosto mora reagirati kao takva. Nije to sad palo na pamet", rekao je Mandić. Naglasio je kako ozbiljne svjetske probleme nije moguće riješiti bez uloge Europske unije te dodao: "Ovo je jedan potez da se nešto ušićari što je važno jer tamo su u pitanju mineralna bogatstva. Važna je izuzetno pozicija kada govorite o razvoju sustava proturaketne obrane Sjedinjenih Država. Međutim, sve se to da riješiti bez vojne intervencije".

Mandić je izrazio sumnju da će SAD izvršiti invaziju na Grenland. "Da biste napali teritorij zemlje saveznice došli biste debelo u sukob s Kongresom i Senatom i opoziv predsjednika bi bio relativno vrlo vjerojatan. Naprosto to ne smijete uraditi. Ja sam siguran da će oni u smislu obrane Sjedinjenih Država, posebno proturaketne, postići određeni sporazum i da tu sukoba neće biti. Nepovjerenje će ostati da budemo mi jasni i dugo godina će trebati da ga se vrati", rekao je. Govoreći o Iranu, Mandić je istaknuo da se dio procesa odvija "ispod radara": "Mi Iran cijelo vrijeme podrazumijevamo kao teokraciju. Je to točno, međutim, Iranska revolucionarna garda preuzima sve sfere života, pa i one civilnog dijela života. Ako se desi intervencija, ona će biti vrlo brzo. Znači negdje u idućih pet, šest do sedam dana. To će biti udar baš po iranskom revolucionarnoj gardi. Naprosto da se vrate stvar na početak. Kakva je budućnost Irana? To ćemo tek vidjeti. Radi se o jednoj ogromnoj grupaciji stanovništva koja je izuzetno obrazovana", objasnio je.

Analitičar je komentirao i aktualnu raspravu unutar državnog vrha oko kvalitete kupljenih vojnih aviona. "Onaj tko određuje kada su u pitanju oružane snage, posebno kao važan sektor obrambenog sustava koji određuje kuda one idu - je predsjednik", naglasio je. Po njegovim riječima, vojne odluke trebale bi se temeljiti na jasno definiranoj strategiji. "Vojna strategija nije igra riječi niti je igra za malu djecu. Je li to predsjednik uradio? Nije nikad. Mi izaberemo predsjednika, on je plaćen. Neka izvoli to raditi. Kada donesete takvu strategiju definirali ste ciljeve, načine i sredstva. Onda ništa izvan toga ne može izići", zaključio je Mandić.