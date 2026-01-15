Tko je kriv što nema mira u Ukrajini? Trump: Zelenski!

Američki predsjednik Donald Trump okrivio je danas ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za nedostatak mirovnog sporazuma u Ukrajini.

U intervjuu za Reuters, kada su ga pitali zašto pregovori pod vodstvom SAD-a još nisu okončali rat u Ukrajini, Trump je odgovorio: "Zelenski". Trump je nastavio rekavši da je, po njegovoj procjeni, ruski predsjednik Vladimir Putin bio spremniji od ukrajinskog predsjednika Zelenskog sklopiti dogovor i okončati četverogodišnji rat.

Podsjetimo, Rusija je 24. veljače 2022. pokrenula sveopću invaziju na Ukrajinu i danas kontrolira oko 20 posto ukrajinskog teritorija. Posljednjih dana ruske snage pojačale su napade raketama i dronovima na Ukrajinu, najviše na energetsku infrastrukturu. Tako su mnogi ukrajinsku gradovi ostali bez struje. Stoga je predsjednik Zelenski proglasio izvanredno stanje u energetskom sektoru. Zelenski je naredio povećani uvoz energenata iz inozemstva i uspostavio središnjicu koja će biti zadužena za sprečavanje energetskog kolapsa, prije svega u glavnom gradu Kijevu.