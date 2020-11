VIDEO Bečani snimali horor ispred svojih zgrada: Vidjeli napadače u krvavom pohodu

Nakon terorističkog napada u Beču u samom središtu grada u kojem je ubijeno najmanje sedmero ljudi na društvenim mrežama pojavile su se snimke užasa.

Naime, mnogi građani u nevjerici su promatrali što se događa ispred njihovih domova. Rita Katz, čelnica organizacije SITE, specijalizirane za monitoring terorističkih aktivnosti objavila je neke od tih videa. Na jednoj se snimci može vidjeti napadača kako drži oružje u ruci i puca prema nepoznatoj meti.

Breaking: Attack on a Vienna synagogue (& possibly other locations) with a large-scale police operation in response. Videos circulating online are indicating heavy sustained fire. Situation is ongoing. pic.twitter.com/Y0wEHSED5Z