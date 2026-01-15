Bijesni novinar otkrio Modrićev plan za kraj karijere: 'Jadnik nas je doslovno molio za jednu stvar'

Luka Modrić će završiti svoju profesionalnu nogometnu karijeru na svjetskom prvenstvu, barem tako tvrdi španjolski novinar Tomas Roncero, koji je iznimno ljut što je Real Madrid pustio legendarnog Hrvata da napusti klub.

Luka Modrić silno je želio ostati u Real Madridu. Tražio je jednogodišnji ugovor, bio je spreman igrati i za manju plaću, ali su ljudi iz kluba odlučili su pustiti ga i smatrali su ga prestarim za vrhunski nogomet u ovoj sezoni. Međutim, napravljena je ogromna pogreška. Luka sa 40 godina igra vrhunski u Milanu, a španski novinar Tomas Roncero je bijesan zbog činjenice da se legendi nije vjerovalo.

On je u javnom istupu otkrio kako Luka namjerava nakon Svjetskog prvenstva okončati karijeru. Želio je klupski put okončati u Real, ali kako se to nije dogodilo, posljednju sezonu vjerovatno će odigrati u dresu rossonera.

- Jadnik nas je doslovno molio da mu damo još jednu godinu ugovora kako bi posljednju sezonu odigrao u omiljenom klubu, a zatim se umirovio na svjetskom prvenstvu s Hrvatskom - navodi Roncero i dodaje:

- A onda netko, ne znam tko u sportskom odjelu kluba ili kako se već to naziva i kako se već zove čovjek koji donosi odluke, kaže mu 'ne' jer ima 40 godina. A mi se kladili na Ardu Gulera. Na Gulera. Na prokletog Ardu Gulera - navodi bijesni Roncero.