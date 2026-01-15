Naši Portali
INTRIGANTNO

Bijesni novinar otkrio Modrićev plan za kraj karijere: 'Jadnik nas je doslovno molio za jednu stvar'

Serie A - Cagliari v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
15.01.2026.
u 16:51

Luka Modrić silno je želio ostati u Real Madridu. Tražio je jednogodišnji ugovor, bio je spreman igrati i za manju plaću, ali su ljudi iz kluba odlučili su pustiti ga i smatrali su ga prestarim za vrhunski nogomet u ovoj sezoni

Luka Modrić će završiti svoju profesionalnu nogometnu karijeru na svjetskom prvenstvu, barem tako tvrdi španjolski novinar Tomas Roncero, koji je iznimno ljut što je Real Madrid pustio legendarnog Hrvata da napusti klub. 

Luka Modrić silno je želio ostati u Real Madridu. Tražio je jednogodišnji ugovor, bio je spreman igrati i za manju plaću, ali su ljudi iz kluba odlučili su pustiti ga i smatrali su ga prestarim za vrhunski nogomet u ovoj sezoni. Međutim, napravljena je ogromna pogreška. Luka sa 40 godina igra vrhunski u Milanu, a španski novinar Tomas Roncero je bijesan zbog činjenice da se legendi nije vjerovalo.

On je u javnom istupu otkrio kako Luka namjerava nakon Svjetskog prvenstva okončati karijeru. Želio je klupski put okončati u Real, ali kako se to nije dogodilo, posljednju sezonu vjerovatno će odigrati u dresu rossonera. 

- Jadnik nas je doslovno molio da mu damo još jednu godinu ugovora kako bi posljednju sezonu odigrao u omiljenom klubu, a zatim se umirovio na svjetskom prvenstvu s Hrvatskom - navodi Roncero i dodaje:

- A onda netko, ne znam tko u sportskom odjelu kluba ili kako se već to naziva i kako se već zove čovjek koji donosi odluke, kaže mu 'ne' jer ima 40 godina. A mi se kladili na Ardu Gulera. Na Gulera. Na prokletog Ardu Gulera - navodi bijesni Roncero.

Iznenada preminuo poznati splitski sportaš i trener: 'Otišao je najbolji od najboljih'
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Real Madrid Luka Modrić

Avatar patkovic
patkovic
16:58 15.01.2026.

jeste,ne vredi ti pet driblera napred ako nema brzog i preciznog razigravača u sredini,sinoć je real bio bezopasan, pola dugih lopti profulano , jedini sjajni trenutak šut glavom koji me sjetio na benzemu koji je većinu takvih lopti šutirao golmanu u ruke

