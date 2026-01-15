Naši Portali
ŠALJE PORUKU ZAPADU

Putin kaže da svijet postaje sve opasniji, ali šuti o Maduru i Iranu

REUTERS
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
15.01.2026.
u 18:19

"Čujemo monolog onih koji, po pravu jačega, smatraju dopuštenim diktirati svoju volju, držati predavanja drugima i izdavati zapovijedi", rekao je Putin

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da se međunarodna situacija pogoršala i da svijet postaje sve opasniji, ali nije spominjao situaciju u Venezueli i Iranu. Putin se još nije javno oglasio o američkom rušenju venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, prosvjedima u Iranu ili prijetnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa Grenlandu. "Situacija na međunarodnoj sceni sve se više pogoršava - mislim da nitko to ne bi osporio - dugogodišnji sukobi se intenziviraju, a pojavljuju se nova ozbiljna žarišta", rekao je Putin s osmijehom. U govoru novim veleposlanicima koji su predali svoje vjerodajnice u Kremlju, što je bio njegov prvi javni govor o pitanjima vanjske politike ove godine, Putin nije izričito spomenuo Sjedinjene Države ili Trumpa.

"Čujemo monolog onih koji, po pravu jačega, smatraju dopuštenim diktirati svoju volju, držati predavanja drugima i izdavati zapovijedi", rekao je Putin. "Rusija je iskreno predana idealima multipolarnog svijeta." Putin je pozvao na raspravu o ruskim prijedlozima za novu sigurnosnu arhitekturu u Europi. "Nadamo se da će priznanje ove potrebe doći prije ili kasnije. Do tada će Rusija nastaviti dosljedno slijediti svoje ciljeve." Rat u Ukrajini, najsmrtonosniji u Europi od Drugoga svjetskog rata, izazvao je najveći sukob između Rusije i Zapada od Kubanske raketne krize 1962. godine.

Norveška šokirana Milanovićevom izjavom, sada mu stigao odgovor: 'Ne može se uspoređivati...'
Ključne riječi
svijet Rusija Vladimir Putin

Komentara 1

Pogledaj Sve
FU
Fusnota
18:30 15.01.2026.

"Čujemo monolog onih koji, po pravu jačega, smatraju dopuštenim diktirati svoju volju, držati predavanja drugima i izdavati zapovijedi", rekao je Putin.. skrivena kamera ??

