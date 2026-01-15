Naši Portali
BAZA PODATAKA

Ukrajinski obavještajci otkrili kako Rusija jača ratni stroj: Oprema stiže i iz jedne europske zemlje?

Rehearsal for Victory Day parade in Moscow
Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
15.01.2026.
u 18:50

Upućen je poziv globalnim proizvođačima da uvedu strože kontrole i kontinuirano praćenje konačne destinacije svoje opreme kako bi spriječili da njihova tehnologija podržava ruski ratni stroj.

Ukrajinska vojna obavještajna služba objavila je da je identificirala desetke industrijskih strojeva proizvedenih u inozemstvu koje ruska obrambena industrija još uvijek koristi, unatoč međunarodnim sankcijama. Ovo otkriće ističe kontinuirane načine na koje Moskva zaobilazi ograničenja nametnuta zbog agresije na Ukrajinu. Prema HUR-u, na portalu War&Sanctions u odjeljku "Oruđa rata" objavljeni su podaci o 50 komada strane tehnološke opreme koja radi u ruskim vojno-industrijskim poduzećima. Među njima su češki sustavi za rezanje vodenim mlazom, koje koriste tvrtke za proizvodnju pomorskih i obalnih radarskih stanica, hardvera za strateške raketne snage te sigurnosnih sustava za vojne objekte. Na popisu se nalazi i američka CNC glodalica JVM-360LS tvrtke JET Tools, koju navodno koristi proizvođač komponenti za ruske krstareće rakete Kh-101. Tu je i kineski stroj za brizganje plastike TAYU TY-200S, koji upravlja rusko poduzeće specijalizirano za sustave navođenja, nišane i izviđačke komplekse za sve vremenske uvjete.

HUR naglašava da ruske tvrtke često nabavljaju ovu opremu putem leasinga umjesto izravne kupnje, što prikriva krajnjeg korisnika i olakšava zaobilaženje sankcija. Agencija poziva globalne proizvođače da uvedu strože kontrole i kontinuirano praćenje konačne destinacije svoje opreme kako bi spriječili da njihova tehnologija podržava ruski ratni stroj. Baza podataka trenutno dokumentira 1454 komada strane opreme u 181 ruskom obrambenom poduzeću, a identifikacija novih predmeta je u tijeku.

Posljednjih mjeseci HUR redovito objavljuje detaljne profile i lance opskrbe za ruske projektile, krstareće rakete i bespilotne letjelice, kako bi pomogao međunarodnim partnerima u zatvaranju rupa u sankcijskom režimu. U povezanoj objavi, HUR je u ponedjeljak otkrio novu modifikaciju ruskog drona tipa Shahed – "Geran-2" verzije "E", koja može istovremeno nositi prijenosni protuzračni sustav (MANPADS) Verba i konvencionalnu bojevu glavu. Ova prilagodba, prema ukrajinskoj obavještajnoj službi, odgovor je na uspješno presretanje dronova od strane ukrajinskog zrakoplovstva. Ranije verzije koristile su sovjetske rakete zrak-zrak R-60, koje je sada zamijenio moderniji Verba. Ova otkrića dolaze u trenutku kada Zapad pojačava napore za jačanjem sankcija, ističući potrebu za boljom kontrolom izvoza tehnologije dvojne namjene, javlja Kyiv Post
Ključne riječi
Ukrajina rat u Ukrajini Rusija

Komentara 1

Pogledaj Sve
AS
Asirijac
19:01 15.01.2026.

Venecuela nije suverena drzava!? Nema sanse da ce lazov priznati da je lazov.

