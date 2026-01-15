Tajna suradnja Srbije i Rusije - zvučne topove testiraju na psima

Srbijanske sigurnosne službe provele su testiranja zvučnih topova na psima u suradnji s ruskom Federalnom sigurnosnom službom (FSB), pokazuju službeni dokumenti u koje je imao uvid portal politico.eu. Testiranja su uslijedila nakon masovnih prosvjeda u Beogradu u ožujku 2025., tijekom kojih su sudionici prijavili snažan zvučni udar, paniku i niz zdravstvenih tegoba, dok su vlasti odlučno nijekale uporabu takozvanih zvučnih topova protiv demonstranata, piše Politico.



Prema dokumentima koje su izradile srbijanska Sigurnosno-informativna agencija (BIA) i jedno državno ministarstvo, cilj testiranja bio je utvrditi jesu li simptomi koje su navodili prosvjednici — uključujući mučninu, povraćanje, vrtoglavicu i glavobolje — mogli biti posljedica djelovanja zvučnih uređaja visoke snage. Testiranja su provedena otprilike dva tjedna nakon prosvjeda, na lokaciji pod nadzorom BIA-e, uz sudjelovanje ruskih i srbijanskih sigurnosnih stručnjaka.



U eksperimentima, navodi dalje Politico, korištena su dva modela LRAD uređaja — LRAD 100X i LRAD 450XL — američke tvrtke Genasys, koji se službeno prodaju kao sredstva za dalekometnu komunikaciju, ali mogu emitirati zvuk jačine do 150 decibela, što je razina usporediva s mlaznim motorom pri polijetanju. Psi su odabrani kao testni subjekti zbog, kako se navodi u dokumentima, njihove „visoke osjetljivosti na akustične učinke“, a izlagani su zvuku na udaljenostima od 200 do svega 25 metara.



Ruska FSB u svom je izvješću zaključila da kod pasa nije uočena nelagoda niti promjene u ponašanju, ni tijekom testiranja ni u danima koji su uslijedili. Oporbeni političari i organizacije za ljudska prava odbacuju te zaključke, ocjenjujući testiranja pokušajem prikrivanja moguće uporabe zvučnog oružja protiv prosvjednika. Prema njihovim tvrdnjama, tisuće ljudi na prosvjedu osjetile su "masovni učinak" zvučnog udara, što, smatraju, vlast pokušava retroaktivno osporiti.



Vlasti, uključujući predsjednika Aleksandra Vučića i ministra unutarnjih poslova Ivicu Dačića, u više su navrata odbacile tvrdnje da je policija koristila zvučne topove, nazivajući ih izmišljotinama i dezinformacijama. Unatoč tome, činjenica da je istragu o događajima u Beogradu proveo upravo ruski FSB dodatno je otvorila pitanja o dubini sigurnosne suradnje Srbije i Rusije.



Afera dolazi u trenutku kada se Srbija suočava s najvećim prosvjednim pokretom u posljednjim desetljećima te pojačanim kritikama Europske unije zbog stanja vladavine prava, ljudskih prava i bliskih veza Beograda s Moskvom, unatoč formalnom statusu zemlje kandidatkinje za članstvo u EU, zaključuje Politico.

