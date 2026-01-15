Naši Portali
POTRAGA TRAJE VEĆ MJESEC DANA

U Splitu nestao Slaven Ilić (18), policija moli za pomoć u pronalasku

nestali.gov.hr
VL
Autor
Večernji.hr
15.01.2026.
u 20:08

Slaven je posljednji put viđen 16. prosinca 2025. u Splitu, kada se udaljio u nepoznatom smjeru

Policija Splitsko-dalmatinske županije traga za Slavenom Ilićem, rođenim 2008. godine u Splitu, s prebivalištem na Hvaru. Slaven je posljednji put viđen 16. prosinca 2025. u Splitu, kada se udaljio u nepoznatom smjeru. Njegov nestanak se vodi u Splitsko-dalmatinskoj policijskoj upravi. Policija moli sve građane da pomognu u pronalasku dječaka.

- Molimo građane da ukoliko imaju informacije o osobi ili imaju informacije gdje se isti trenutno nalazi, da o tome odmah obavijeste policiju na broj 192 ili najbližu policijsku postaju, navodi policija. Informacije možete poslati i putem e-maila: nestali@nestali.hr ili web stranice nestali.gov.hr. Svaka informacija može pomoći u njegovom brzom i sigurnom pronalasku.
 

PU splitsko-dalmatinska nestala osoba

