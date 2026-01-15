Naši Portali
U STALNOM JE KONTAKTU S VELEPOSLANSTVOM

Gordan Grlić Radman: 'Hrvati u Iranu su sigurni, ima i onih koji se ne žele evakuirati'

Foto: Patricija Flikac/PIXSELL
Foto: Patricija Flikac/PIXSELL
1/2
15.01.2026.
u 20:52

Dodao je i da su u stalnom kontaktu s veleposlanikom, te da im je 'zaštita naših ljudi na prvom mjestu'

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da se situacija u Iranu smiruje, te da su svi Hrvati sigurni. 'Ministarstvo je u stalnom kontaktu s veleposlanikom te da se čeka njegova procjena vezana uz situaciju i moguću evakuaciju', rekao je za HRT. Što se hrvatskog veleposlanstva tiče, naglasio je da su svi djelatnici sigurni. 'U veleposlanstvu je dobro sklonište. U Iranu je 28 hrvatskih državljana, neki imaju i dvojno državljanstvo. Među njima je sedam sportaša koji imaju ugovore s nogometnim klubom Tractor. Neki se žele evakuirati, neki ne žele', istaknuo je.

Dodao je i da su u stalnom kontaktu s veleposlanikom, te da im je 'zaštita naših ljudi na prvom mjestu'. Dotaknuo se i teme Grenlanda te rekao kako izjave Donalda Trumpa nisu naišle na pozitivan odjek u Europi. 'Svi smo bili zatečeni s time. Svaki narod ima pravo na samoodređenje, samostalnost, neovisnost i suverenost, tako da smo podržali Kraljevinu Dansku i njihovo pravo da Grenland tretiraju sukladno međunarodnom pravu', kaže Grlić Radman. 

Nastavno na to, komentirao je izjavu predsjednika Zorana Milanovića da bi SAD trebao gledati prema Svalbardu, a ne Grenlandu, te dodao da je ona izazvala negativne reakcije u Norveškoj. 'To je naljutilo naše norveške prijatelje jer je Svalbard dio suverenog teritorija Kraljevine Norveške. Bili su zatečeni tom izjavom. Jučer je u njihovim dnevnicima objavljeno 11 članaka u kojima su izrazili iznenađenje', rekao je ministar i dodao je kako je ministar obrane Ivan Anušić objasnio da to nije službena politika Republike Hrvatske. 

Spomenuo je nedavni posjet Crnoj Gori i rekao da 'pitanje imovine hrvatskih obitelji nije bilateralno, nego pitanje statusa i položaja hrvatske nacionalne zajednice', te naglasio da se presude sudova ne provode i da je u tome najveći problem. Dodao je da je tijekom boravka u Boki kotorskoj razgovarao s crnogorskim ministrom Ibrahimovićem. 'Dogovorili smo da predstavnici tih obitelji zajedno s nama pomognu utvrditi točan broj imena i prezimena i predmeta kako bismo ubrzali njihovo upisivanje. Riječ je i o obiteljima Dabinović i Tripković iz Dobrote, kojima je također oduzeta imovina. Obitelj Tripković izgubila je oko 90 posto svojih nekretnina, oko 500 tisuća četvornih metara zemljišta, a upisani su neki treći vlasnici', rekao je. Smatra da je to grubo oduzeta imovina i da se to ne može događati. 
Zagreb: Gordan Grlić Radman sastao se s ciparskim kolegom Constantinosom Kombosom
1/12

