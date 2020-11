Policija ubila jednog napadača: Kruži snimka navodnog uhićenja ostalih napadača

U ponedjeljak navečer došlo je do terorističkog napada u blizini sinagoge u prvom distriktu Beča. Policija je potvrdila kako je napadnuto šest različitih meta diljem središta grada. Ubijen je jedan napadač, dok se za drugima traga. Potvrđena je smrt jedne osobe, a 15 je ranjeno. Austrijski mediji navode kako su brojke ubijenih veće, no u ovom trenutku nema službene potvrde.

Tijek događaja:

23:26 - Svi svećenici iz Hrvatske katoličke misije u Beču, čije je sjedište udaljeno samo deset minuta hoda od mjesta napada, su dobro, piše 24sata. .

23:17 - Twitterom se širi navodna snimka uhićenja napadača, međutim još uvijek nema nikakve potvrde.

23:07 - Austrijski kancelar Sebastian Kurz se trenutno nalazi u ministarstvu unutarnjih poslova na kriznom sastanku.

22:29 - U bečku bolnicu primljeno je 15 žrtva napada, izjavio je Christoph Mierau. Najmanje sedmero je teško ozlijeđeno, piše Die Presse.

22:58 - U tijeku je navodno evakuacija Muzeja primijenjenih umjetnosti. Nije poznat razlog, javljaju svjedoci, piše Der Standard

22:55 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je napad u Beču.

- Mi Francuzi dijelimo šok i tugu zbog austrijskog naroda koji je večeras pogođen napadom u srcu njihova glavnog grada - Beča. Nakon Francuske, prijateljska zemlja je ta koja je napadnuta. Ovo je naša Europa. Naši neprijatelji moraju znati s kim imaju posla. Nećemo odustati - naveo je.

Nous, Français, partageons le choc et la peine du peuple autrichien frappé ce soir par un attentat au cœur de sa capitale, Vienne. Après la France, c’est un pays ami qui est attaqué. C’est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

22:48 - Kako javlja Kurier, na ulice izlazi vojska kako bi pomogla policiji. Sve bolnice su u pripravnosti.

22:47 - Policija je potvrdila sljedeće informacije: Oko 20 sati je došlo do više pucnjeva, a sve je počelo na Seitenstettengasse, nekoliko osoba je bio naoružano automatskim puškama, pucalo se na šest mjesta, jedna osoba je preminula, nekoliko je ozlijeđeno, među njima i jedan policajac, a jedan osumnjičeni je upucan i ubijen od strane policije

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

22:46 - Glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Harald Sörös izjavio je za medije da je civil ubijen u napadu, te je upucan jedan od napadača. Napadi su izvršeni na šest različitih lokacija diljem Beča, prenosi Der Standard

22:26 - Navodno je došlo do talačke krize u nekoliko barova u sedmom distriktu, piše Heute. Međutim, policija je objavila tvit u kojem moli da se ne objavljuju neprovjerene informacije zbog čega neki od medija pretpostavljaju kako misle o talačkoj krizi koja do sad nije potvrđena.

22:17 - Navodno je i talačka kriza u Hilton hotelu, međutim još uvijek nema potvrde, piše Kurier

22:15: - Policajac koji je ranjen u napadu je preminuo, prenosi Der Standard

22:00 - Ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer potvrdio je kako je riječ o terorističkom napadu. On pretpostavlja kako je bilo više napadača, da ima ranjenih, međutim moguće je i da ima mrtvih. Napadači su koristili automatsko oružje, piše Der Standard.

Austrijsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je jedan od od napadača mrtav, a drugi je prema nekim informacijama u bijegu dok neki mediji javljaju da je uhićen. Potvrdili su i da je ranjen policajac, međutim više od toga nisu željeli navesti.

Prema pisanju portala Kurier, trenutno je sedmero mrtvih, uključujući jedan policajac i četvero teško ranjenih. Međutim, u ovom trenutku nema službeno potvrde.

Great operation by the @LPDWien in the Viennese #Innenstadt after a shooting in the vicinity of #Schwedenplatz



The epicenter is thought to have been the synagogue in the center of the capital.



At least one dead and several injured.

Policija je obavijestila građane da izbjegavaju centar Beč.