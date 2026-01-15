Novi ruski “Predator” prijeti satelitima: dron koji leti gotovo u svemiru

Stratosferska bespilotna višenamjenska platforma 'Predator', koja se razvija u Rusiji, moći će dosegnuti visinu do 15 kilometara, rekao je za novinsku agenciju TASS Vladimir Tabunov, izvršni direktor tvrtke Geron, koja razvija sustav.



„'Predator' je napredna bespilotna letjelica za dugoročne misije na velikim visinama, sposobna djelomično zamijeniti određene funkcije satelitskih i zemaljskih sustava. Platforma je dizajnirana za komercijalnu, znanstvenu i obrambenu upotrebu. Ključne karakteristike 'Predatora' su: maksimalna brzina je do 550 km/h; maksimalni domet drona je do 12.000 kilometara, operativna visina je do 15.000 metara, a nosivost je do 500 kilograma. Bespilotna letjelica ima mogućnosti vertikalnog polijetanja i slijetanja, kao i način lebdenja“, rekao je Tabunov.