Rat zbog crnog zlata? Trump cilja zemlju koja proizvodi tri puta više nafte od Venezuele

SAD razmatra hoće li napasti Iran dok se nemiri u autoritarnom režimu u toj zemlji i dalje pojačavaju. Iranska vlada je na najslabijoj točki u posljednjih nekoliko godina, destabilizirajući još jednu zemlju članicu OPEC-a, manje od dva tjedna nakon što su Sjedinjene Države srušile venezuelansku vladu. Prosvjedi su izbili na ulicama diljem Irana, a smrtonosni obračun vlade s prosvjednicima prešao je crvenu liniju koju je povukao predsjednik Donald Trump. Trump je dao do znanja da njegova administracija razmatra napad - iako je u srijedu Trump rekao da će Sjedinjene Države nastaviti "promatrati i vidjeti kakav je proces" kako bi utvrdile hoće li poduzeti mjere protiv Irana. Iran kontrolira treće najveće dokazane rezerve nafte na Zemlji i jednu od najvažnijih svjetskih ruta za prijevoz nafte. Ti će čimbenici oblikovati budućnost zemlje, bez obzira na to hoće li SAD intervenirati. Iran u prosjeku proizvodi oko 3,2 milijuna barela nafte dnevno, prema OPEC-u, što čini otprilike 4% globalne proizvodnje sirove nafte. To Iran čini šestim najvećim svjetskim proizvođačem nafte što je impresivan podvig, s obzirom na to da se Iran suočava s opterećujućim svjetskim sankcijama koje su ozbiljno ograničile njegove potencijalne kupce. Kako bi zaobišao sankcije, Iran upravlja flotom brodova u sjeni za izvoz nafte uz veliki popust, piše CNN.

No iranski potencijal daleko nadmašuje njegovu stvarnu proizvodnju. Zemlja ima 209 milijardi barela nafte u rezervama, iza Venezuele i Saudijske Arabije. A njegova dnevna proizvodnja je manja od polovice 6,5 milijuna barela dnevno koliko je Iran proizvodio sredinom 1970-ih prije nego što su revolucionari svrgnuli šaha. Poput Venezuele, Kina je daleko najveći kupac Irana: prema američkoj Upravi za energetske informacije, kupila je 97% iranske nafte u 2024. godini. Sličnosti tu ne završavaju: Iran je također nacionalizirao energetsku infrastrukturu zemlje nakon što je u proteklim desetljećima oduzeo imovinu stranih naftnih tvrtki. Ali Iran je puno važniji za globalnu energiju od Venezuele. "Iran je znatno veći od Venezuele na tržištu nafte", rekla je Luisa Palacios, bivša predsjednica Citgoa i trenutna direktorica Centra za globalnu energetsku politiku Sveučilišta Columbia. "Razvoj događaja za Iran puno je važniji za tržišta nafte u bliskoj budućnosti zbog rizika od poremećaja u opskrbi naftom".

Cijena nafte već je naglo porasla zbog prijetnje poremećaja u opskrbi iranskom naftom. Sirova nafta porasla je u srijedu iznad 61 dolara po barelu kao odgovor na prijetnje napadom na Iran - samo tjedan dana nakon što je nafta pala na 56 dolara po barelu kada je Trump obećao da će američke naftne tvrtke povećati proizvodnju u Venezueli. Nafta je pala za 4%, vrativši se ispod 60 dolara, u četvrtak ujutro nakon što je Trump sugerirao da napad nije neizbježan. Cijena nafte mogla bi znatno porasti ako Sjedinjene Države napadnu Iran, ali to vjerojatno ovisi o opsegu mogućeg napada i iranskom odgovoru. Na primjer, cijene sirove nafte porasle su za 7% i porasle iznad 74 dolara po barelu početkom lipnja kako su se pojačale napetosti između Izraela i Irana. No, cijene su zapravo naglo pale nakon povijesnog napada Sjedinjenih Država na tri iranska nuklearna postrojenja kasnije tog mjeseca jer su Sjedinjene Države izbjegle napad na naftnu infrastrukturu zemlje, a iranski raketni napadi na američke baze presretnuti su i široko su smatrani simboličnima.

Iran ima moć nanijeti ozbiljnu štetu tržištu nafte, ako to želi: Zemlja kontrolira sjevernu stranu Hormuškog tjesnaca, ključnu točku za druge zemlje proizvođače nafte kroz koju prolazi 20 milijuna barela sirove nafte, oko jedne petine dnevne globalne proizvodnje. Tjesnac je jedini način za transport sirove nafte iz Perzijskog zaljeva u ostatak svijeta. "Iranova sposobnost izazivanja kaosa na tržištima nafte je značajna ako se odluče na napad", rekao je Dan Pickering, osnivač i glavni investicijski direktor tvrtke Pickering Energy Partners. Zato je tržište nafte sve nervoznije. "Trgovci naftom zapravo se klade na kaos", rekao je Nigel Green, izvršni direktor globalnog financijskog savjetodavnog diva deVere Group. "Čini se da se trgovci pripremaju za scenarij u kojem će se Hormuški tjesnac od brodske rute pretvoriti u stratešku točku pritiska sposobnu za gušenje globalne opskrbe". Iran ima iznenađujuće raznoliko gospodarstvo za sankcioniranu naciju, s naftom koja čini samo oko 10% do 15% ukupnog bruto domaćeg proizvoda zemlje. No, iranska vlada uvelike se oslanja na naftnu industriju za svoje financije, ostvarujući polovicu svojih prihoda od izvoza sirove nafte.

"Nafta igra ključnu ulogu u trenutnom režimu i nastavit će je imati i ako se režim promijeni", rekao je Pickering. Iran također ima prednost nad Venezuelom, čiji je autoritarni režim dopustio da se naftna infrastruktura zemlje uruši tijekom posljednjih nekoliko desetljeća. Nasuprot tome, iranska infrastruktura je u pristojnom stanju. "Buduća vlada ne bi počela od nule", rekao je Green. "Počela bi s ograničenim kapacitetima koji se, u najvjerojatnijim scenarijima, mogu osloboditi". Naravno, to bi bilo ako nova vlada u Iranu bude prijateljski nastrojena prema Zapadu, nagovarajući zemlje diljem svijeta da ukinu sankcije, istaknula je Helima Croft, voditeljica globalne strategije roba u RBC Capital Markets. "Sve ovisi o tome što slijedi i koji će se režim pojaviti nakon Hamneija", rekao je Croft. U bliskoj budućnosti, promjena režima mogla bi uzrokovati porast cijena nafte, jer bi neizvjesnost političke tranzicije, uključujući određivanje tko bi kontrolirao državnu naftnu industriju, povećala rizik za globalno tržište sirove nafte. No, nova vlada u Iranu mogla bi pomoći u stabilizaciji i smanjenju cijena nafte dugoročno, posebno ako doda transparentnost koju je sadašnja autoritarna iranska vlada sprječavala desetljećima.

To bi moglo na globalno tržište plasirati značajnu količinu nafte, prema Mattu McManusu, bivšem dužnosniku State Departmenta i gostujućem suradniku Nacionalnog centra za energetsku analitiku. Međutim, kao i u Venezueli, interes američkih naftnih kompanija za ulazak u Iran mogao bi biti ograničen, barem u početku. Politička stabilnost i jamstva sigurnosti morali bi prethoditi bilo kakvom sudjelovanju veće američke naftne tvrtke u Iranu. A s obzirom na to da su cijene sirove nafte još uvijek prilično niske, naftne tvrtke se ne žure s novim prilikama s upitnom dobiti. "Što se tiče Irana, on ima značajne resurse", rekao je Mike Sommers, izvršni direktor Američkog instituta za naftu. "Ali svaka rasprava o ulaganjima ovisila bi o političkoj stabilnosti".