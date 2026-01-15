Washington je postavio ultimatum: SAD inzistira na pristupu bazama podataka građana Europe

Zaoštravanje američke imigracijske politike sve više osjećaju i europske zemlje, o čemu svjedoče i aktualni pregovori Europske unije i Sjedinjenih Država o prijenosu biometrijskih i drugih osjetljivih podataka europskih građana američkim vlastima, što je američki uvjet za ostanak u Programu izuzeća od viza (Visa Waiver Program (VWP)). SAD je još 2022. prvi put postavio zahtjev da sve zemlje partnerice u VWP-u, uključujući Hrvatsku, moraju potpisati sporazum o "Partnerstvu za pojačanu sigurnost granica", a prema predloženom sporazumu, kako izvještava Euractiv, SAD i EU razmjenjivali bi biometrijske podatke europskih građana, ali i druge osjetljive podatke poput političkih stavova, zdravstvenog stanja i seksualne orijentacije. Opseg i osjetljivost traženih podataka, kao i tajnovitost koja okružuje aktualne pregovore, izazivaju razumljivu zabrinutost na europskoj strani.