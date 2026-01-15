Trump je spreman ovoliko platiti? Otkriveno koliko bi SAD mogao dati za Grenland

Dužnosnici Danske i Grenlanda jasno su dali do znanja SAD-u da golemi otok nije na prodaju, no američki čelnik Donald Trump ne odustaje od svog nauma da ga zauzme. Visoki dužnosnik Bijele kuće rekao je kako će se u nadolazećim tjednima izraditi prijedlog za kupnju Grenlanda, opisujući takav pothvat kao visoki prioritet za Trumpa. Prema procjenama koje prenosi NBC News, SAD bi mogao platiti čak 700 milijardi dolara (oko 650 milijardi eura) za Grenland.

Iako su neki dužnosnici Trumpove administracije rekli da bi SAD mogao upotrijebiti vojnu silu za preuzimanje otoka s 57.000 stanovnika, mnogi ipak smatraju kako je pokušaj kupnje ili formiranja novog saveza s njima vjerojatniji ishod. "Volio bih sklopiti dogovor s njima. Lakše je. Ali, na ovaj ili onaj način, imat ćemo Grenland", izjavio je Trump u nedjelju, uoči sastanka dužnosnika Danske i Grenlanda s potpredsjednikom JD Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom.

Sjedinjene Američke Države su 1916. godine pristale kupiti otoke u Karibima od Danske i, zauzvrat, priznale da "neće prigovarati“ danskoj vladi u zadržavanju političkih i ekonomskih interesa nad cijelim Grenlandom, prema sporazumu iz tog vremena. Kada je Trump tijekom svog prvog mandata izrazio interes za kupnju otoka, čak ni neki od njegovih najbližih suradnika ideju nisu tretirali ozbiljno. To se dramatično promijenilo u njegovom drugom mandatu - sada se njegove namjere prema Grenlandu shvaćaju mnogo ozbiljnije i unutar njegove administracije, kao i među saveznicima.

Golemi otok autonomni je dio Danske, a Trump tvrdi da ga SAD treba zbog vlastite sigurnosti. Uz to, američki čelnik kazao je kako ga Washington mora posjedovati kako bi spriječio da ga preuzmu Rusija i Kina. Američka vojna prisutnost ondje, dodao je, nije dovoljna da spriječi Moskvu i Peking. Naaja Nathanielsen, ministrica grenlandskog gospodarstva i mineralnih resursa, rekla je u utorak da poruke iz SAD-a izazivaju toliku zabrinutost među Grenlanđanima da imaju problema sa spavanjem. "Pod velikim smo pritiskom, a ljudi osjećaju posljedice toga.“