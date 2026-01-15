Naši Portali
MAĐARSKA POSTAJE ENERGETSKI DIV?

Jedan potpis dijeli Naftnu industriju Srbije od nove vlasničke strukture

'The headquarter of Gazprom and Naftna Industrija Srbije (NIS) are pictured in Belgrade, Serbia, 31 August 2012. Russian company Gazprom has purchased NIS. Photo: Thomas Brey/DPA/PIXSELL'
DPA/PIXSELL
VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
15.01.2026.
u 16:09

Srbijanska ministrica energetike istaknula je cilj Beograda da se razgovori između ruske strane i MOL-a završe do kraja tjedna.

Mađarski šef diplomacije Péter Szijjártó izjavio je u četvrtak da vlada Mađarske podržava namjeru kompanije MOL-a da otkupi dionice u Naftnoj industriji Srbije (NIS) koja je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva. Szijjártó je poslije razgovora sa srbijanskom ministricom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović u Beogradu potvrdio da je MOL zainteresiran za većinski udio u vlasništvu u NIS-a, dok traju pregovori o promjeni vlasničke strukture koju je sankcijama NIS-u, kao dijelu ruskog energetskog sektora, uvjetovala američka administracija.

Narednih se dana, rekao je Szijjártó, "može očekivati prvi značajan korak u pregovorima između sadašnjeg većinskog vlasnika Gaspromnjefta i MOL-a". "Vlada Mađarske podržava namjeru MOL-a da otkupi dionice u NIS-u, jer bi to osiguralo ogroman iskorak u pogledu sigurnosti opskrbe središnje Europe jednim od važnih energenata“, rekao je mađarski šef diplomacije u Beogradu.

Dodao je kako "MOL želi dobiti većinski udio" i da pojedinosti ovise o pregovorima te kompanije", ali se svakako govori "o većinskom vlasništvu". Szijjártó je rekao da će, "čim dođe do prvog važnog dogovora između MOL-a i Gaspromnjefta" od ureda za inozemnu imovinu američkog ministarstva financija (OFAC) zatražiti dozvola i da se prema SAD-u "radi na tome".

Ocijenio je da bi međunarodni sporazum "sadržao sve strateške elemente suradnje u naftnoj industriji", istaknuvši i "stratešku važnost" najavljene gradnje naftovoda koji će povezati Srbiju i Mađarsku. Srbijanska ministrica energetike istaknula je cilj Beograda da se razgovori između ruske strane i MOL-a završe do kraja tjedna.

"Cilj je da se potpiše i obvezujući sporazum otkupu dionica, o prijenosu vlasništva i izlasku vlasništva ruskih dioničara", rekla je Đedović Handanović. Tek nakon toga bit će upućen zahtjev američkoj administraciji za produljenje licence koja bi omogućila rad NIS-a i njegove rafinerije u Pančevu koju Janaf opskrbljuje sirovom naftom. Američka administracija dala je rok da se pregovori nastave i završe do 24. ožujka.

MOL NIS

