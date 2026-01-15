Sprema se novi preokret: Prijeti sibirska anticiklona, vraćaju se 'debeli' minusi, evo kada

Snijeg i "debeli" minusi prošlog su tjedna pogodili dio Hrvatske, a onda je uslijedilo toplije i sunčanije vrijeme. Iako će takvi uvjeti trajati još nekoliko dana, uskoro se očekuje nova promjena te pad temperatura. Prema posljednjim podacima, temperature će idućeg tjedna ponovno biti ispod nule. U Zagrebu, Vukovaru i Osijeku se, primjerice, u srijedu očekuje i do -9 °C, a u Čakovcu i Varaždinu do -11 °C. Kako navodi Istramet, sibirska anticiklona prijeti velikom zimom krajem siječnja. Naime, ističe se da će prostrana sibirska anticiklona doprinijeti relokaciji vrlo hladnog, a možda krajem mjeseca i polarnog zraka u južnije geografske širine.

"Već u nedjelju temperature zraka snizit će se u okvire prosječne za doba godine uz buru i levant, što je uvod u period stabilnijeg i sunčanijeg vremena uz jutarnje minuse i za siječanj ugodne dnevne temperature zraka. Veće meteorološke turbulencije u idućim danima ne očekujemo. Pravi preokret moguć je tek sredinom treće dekade siječnja kada na 'naplatu' može doći prisustvo uporne sibirske anticiklone. U takvoj situaciji polarni zrak premjestio bi se u južnije, vjerojatno do Sredozemlja, a dio tog zraka stigao bi i do naših krajeva", izvijestio je Istramet.

Kako navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), danas će na Jadranu i predjelima uz njega biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. Lokalno se očekuje i malo kiše, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Sunčanije će biti u središnjim i istočnim krajevima, dok je ujutro te ponovno navečer ponegdje moguća magla. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u gorju s jakim udarima, a na Jadranu većinom umjeren istočni i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 8 i 13 °C, a na obali i otocima između 11 i 16 °C. Za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju izdana su upozorenja zbog ponovnog smrzavanja ugaženog i otopljenog snijega te poledice.

Idućih će dana, prema DHMZ-u, biti promjenjivo, a od petka na kopnu često i pretežno oblačno i ponegdje maglovito. Povremeno malo kiše najvjerojatnije je u Gorskom kotaru te ponegdje na Jadranu. Vjetar će biti slab, u nedjelju do umjeren sjeveroistočni, dok će na istoku većinom biti jugoistočni i istočni. Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo i istočni vjetar, u subotu na sjevernom dijelu bura koje će u nedjelju biti i na sjeveru Dalmacije, a podno Velebita će biti i jaka. Temperatura zraka na kopnu će idućih dana biti u padu, dok na Jadranu neće biti veće promjene.

Foto: DHMZ