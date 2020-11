Dvojicu turskih MMA boraca proglasili herojima: Pomogli starici i ranjenom policajcu

Dvojica turskih MMA boraca koja žive u Beču proglašena su herojima nakon što su pomogla starijoj ženi i ranjenom policajcu dok je naoružani napadač bio u krvavom pohodu.

Riječ je o Mikailu Özenu i Recepu Tayyipu Gültekinu koji su se zatekli u blizini pucnjave. Na snimci koja kruži društvenim mrežama čuje se kako Özen viče građanima da se sklone dok se on s prijateljem skrivao iza zida.

Gültekin je pak i sam ozlijeđen dok je pomagao, piše RT.

– Jedna starija žena hodala je prema mjestu pucnjave. Kada smo je vidjeli, zaustavili smo je i poveli niz stubište te je odveli na sigurno. Tada smo došli na postaju podzemne željeznice, gdje smo vidjeli ranjenog policajca – ispričao je Özen lokalnim medijima.

Mikail helped an injured policeman and an old lady during terrorist attacks. But the propaganda machines labeled him and his friend Recep as terrorists. Mikail says that he is always ready to do anything for peace in Austria and Vienna. #Vienna

pic.twitter.com/rLB8nrYuhI