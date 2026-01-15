Nova avantura bivše predsjednice! Otkriveno gdje se uputila Kolinda Grabar-Kitarović, u pitanju je jedna vrlo posebna lokacija

Nakon što je naša bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prije nekoliko dana otvorila dušu o putovanjima, sada je otkriveno da se uputila na još jedno. Naime, travel blogger Kristijan Iličić na svom je Instagramu objavio fotografije iz Santiaga, a posebnu pažnju privukla je fotka večere na kojoj je i Grabar-Kitarović. Prema onome što je naš poznati putnik i influencer koji je obišao cijeli svijet napisao, grupi je cilj putovanje na Antarktiku, a bivša predsjednica s Iličićem je i pozirala te je djelovala spremno za novu avanturu.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Kolinda se javila na društvenim mrežama te otvorila dušu. Kolinda se iskreno osvrnula na svoju 2025. godinu te putovanja koja su obilježila tu godinu, a podijelila je i mnoštvo fotografija.

- Putovanja su oduvijek bila važan dio mog života. Putujem toliko često da, kada me prijatelji pitaju zašto stalno kupujem nove kofere, obično im kažem da je to moj način plaćanja stanarine. Zapravo, moj posljednji angažman prošle godine bio je lansiranje #Euronews Travel Channela u Dohi – prikladan način da se zaključi godina koja je, na mnogo načina, bila obilježena kretanjem.

Kao što mnogi od vas znaju, prošla godina za mene je bila teška. Jedna od stvari koja mi je pomogla da ponovno pronađem ravnotežu i perspektivu bila su putovanja. Puno sam putovala zbog posla, ali sam si također svjesno izdvajala trenutke samo za sebe – trenutke za disanje, razmišljanje i obnavljanje snage - započela je.

- Od Sjedinjenih Američkih Država i prekrasnih karipskih otoka Anguille i St. Martina početkom godine, preko Maroka (Marakeš, Rabat, Casablanca i Tanger), do Dohe, Rijada i mnogih drugih izvanrednih mjesta, putovanja su nudila i svrhu i predah. Dok sada započinjem osobno putovanje koje bi mnogi opisali kao putovanje života, željela sam podijeliti galeriju fotografija iz prošle godine koje jednostavno nisam stigla ranije objaviti - dodala je, pa nabrojala i kome je zahvalna.

- Također želim iskoristiti ovaj trenutak da zahvalim svojoj obitelji te svim prijateljima – starima i novima – koji su me podržavali, prizemljivali i pomagali mi da se usredotočim na ono što je doista važno. Tijekom godina putovanja su me naučila mnogim stvarima o #liderstvu i o #životu. Prije svega, naučila su me poniznosti. Kada puno putujete, brzo shvatite da nijedna zemlja, nijedna kultura i nijedna vođa nemaju monopol na istinu, mudrost ili otpornost. Putovanja su me naučila otvorenosti uma. Naučila su me da poštovanje nije opcija. Zajedno s povjerenjem, ono je najvrjednija valuta u ljudskim odnosima i diplomaciji. Poštujte način na koji ljudi žive, kako razmišljaju, kako pamte svoju povijest, čak i kada se ona razlikuje od vaše. Kada se ljudi osjećaju poštovano, vrata se otvaraju. Kada se ne osjećaju, nikakva količina autoriteta ih neće prisiliti. Putovanja su me također naučila da je liderstvo prisutnost. Ljudi odmah osjete jeste li doista tu zbog njih ili samo prolazite. Titule znače mnogo manje od autentičnosti. Prešla sam kontinente, ispresijecala države i uskoro se nadam dosegnuti i svoj posljednji kontinent. Posvuda je lekcija bila ista: ljudi reagiraju na iskrenost, a ne na status. Još jedna jednostavna lekcija koju su me putovanja naučila jest da osmijeh otvara vrata. Osmijeh nije slabost; on je vidljivo poštovanje. Smanjuje obrambene mehanizme, razoružava strah i podsjeća nas na našu zajedničku ljudskost. I naposljetku, putovanja su me naučila ljubaznosti. U svijetu koji često nagrađuje glasnoću, brzinu i sukob, ljubaznost ostaje jedan od najsnažnijih alata liderstva koje imamo. Ona gradi povjerenje, gradi odanost i gradi mostove koji traju daleko duže od bilo kojeg pojedinačnog trenutka ili krize. Kad bih to morala sažeti u jednoj rečenici: dobro liderstvo ne počinje autoritetom, već znatiželjom; ne kontrolom, već poštovanjem; i ne egom, već ljubaznošću. Na kraju, malo tko pamti vaše politike, ali svi pamte kako su se uz vas osjećali - napisala je bivša predsjednica prije nekoliko dana uz mnoštvo fotografija.