Avion u Barceloni okružila policija zbog sumnje na bombu: Otkriveno što je izazvalo dramu

Španjolske sigurnosne snage okružile su putnički zrakoplov nakon njegova slijetanja u Barcelonu, na aerodrom El Prat, zbog dojave o prijetnji unutar letjelice. Riječ je o avionu aviokompanije Turkish Airlines koji je jutros poletio iz Istanbula. Prema navodima portala El Confidential, zaprimljena je dojava o mogućoj prijetnji bombom. Incident se dogodio oko 10 sati ujutro. Kako piše Aviation Reporter, pilot je iznad Sardinije aktivirao signal 7700, koji označava opću hitnu situaciju i upozorava kontrolu zračnog prometa.

Nakon slijetanja, u zrakoplov su ušli policija i specijalne jedinice. U avionu se nalazilo 148 putnika i sedam članova posade, koji su se samostalno iskrcali te su premješteni u sigurnu zonu. Trenutačno je u tijeku detaljan pregled letjelice. Kako navodi El Periodico, zrakoplov pregledavaju pripadnici jedinice za uklanjanje eksplozivnih naprava Civilne garde. Također se ističe da je avion u španjolski zračni prostor ušao uz pratnju francuskog borbenog zrakoplova.

„Aktivirani su svi sigurnosni protokoli, a Civilna garda procjenjuje situaciju. Za sada možemo potvrditi samo da se radi na incidentu“, priopćili su iz Civilne garde, prenose španjolski mediji.

Prema dostupnim informacijama, cijeli incident navodno je izazvao jedan od putnika koji je tijekom leta kreirao vlastitu Wi-Fi mrežu čiji je naziv sadržavao prijetnju bombom. Glasnogovornik Turkish Airlinesa Yahva Ustun izjavio je za turski Haber da je posada tijekom prilaza letu TK1853 iz Istanbula za Barcelonu uočila spornu Wi-Fi mrežu te je odmah postupila u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama. „Avion je sigurno sletio, a nadležne službe u Španjolskoj trenutačno provode standardne provjere. Sve se odvija u skladu s međunarodnim pravilima sigurnosti zračnog prometa“, poručio je Ustun.