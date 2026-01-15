Naši Portali
UŽIVO
UŽIVO Ogromna borba Hrvatske i Grčke u ključnom dvoboju
Stjepan Meleš
HRVATSKA - GRČKA

UŽIVO Drama u Beogradu i velika borba Hrvatske protiv neugodne Grčke

Beograd: Utakmica 2. kola 37. Europskog vaterpolo prvenstva, Gruzija - Hrvatska
F.S./ATAImages/PIXSELL
15.01.2026. u 21:26
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
HRVATSKA
8-10
GRČKA
EUROPSKO PRVENSTVO, 20.30, BEOGRAD
8:10

Vraća se Grčka na dva gola prednosti s igračem više. 

8:9

Vraćamo se na gol zaostatka preko Burića. 

7:9

Novi sjajan pogodak Argyropoulosa, neobranjivo za Bijača. 

4. ČETVRTINA

Ulazimo u zadnju dionicu, izgubili smo sprint za loptu.

KRAJ 3. ČETVRTINE

Gubimo jedan razlike uoči zadnje dionice. 

7:8

Strašan gol Argyropoulosa za novu prednost Grka. 

7:7

Proigrao je Fatović i zabio drugi gol u 3. četvrtini.

6:7

Preblizu nam je došao Argyropoulos i zabio Bijaču.

6:6

Majstorski potez Fatovića za izjednačenje. 

5:6

Evo nas na gol zaostatka, zabio je opet Butić s igračem više. 

4:6

Butić ekspresno zabija za smanjenje zaostatka. 

3:6

Papanastasiou je siguran iz peterca za veliku prednost Grka. 

3. ČETVRTINA

Grci su opet brži u borbi za loptu. 

KRAJ 2. ČETVRTINE

Gubimo na velikom odmoru. 

5:3

Buros je probio našu obranu za peti grčki pogodak. 

3:4

Harkov je siguran iz peterca. 

Bijač vrhunski brani zicer i spašava Hrvatsku da ne potonemo.

2:4

Gkiouvetsis nastavlja sa sjajnom utakmicom, zabio je treći gol. 

Nismo uspjeli zabiti ni s dva igrača više. 

Obranili smo šestog igrača više Grka. 

2. ČETVRTINA

Grčka je bila brža u plivanju za loptu.

KRAJ 1. ČETVRTINE

Grci vode 3:2. 

2:3

Lijepo odrađena naša kontra, zabija Vrlić. 

1:3

Skoumpakis se ubacio pred Bijača i poentirao. 

Grčki golman sjajno brani zicer Buriću.

1:2

Preokret Grčke, Gkiouvetsis zabija drugi pogodak. 

1:1

Grci su u idućem napadu izjednačili preko Gkiouvetsisa.

1:0

Harkov iz teškog kuta zabija za vodstvo s igračem više. 

1. ČETVRTINA

Počela je utakmica, imamo prvi napad.

Izbornik Tucak je večeras odlučio izostaviti Biljaku iz zapisnika, dok se u sastav vraća Andrija Bašić koji je preskočio dvoboj protiv Gruzijaca.

GDJE GLEDATI?

Prijenos utakmice Hrvatske i Grčke možete gledati na drugom programu HRT-a.

NAJAVA

Hrvatska vaterpolo reprezentacija večeras protiv Grčke od 20:30 igra ključnu utakmicu prvog kruga europskog prvenstva. Izabranici Ivice Tucka u izravnom dvoboju za prvo mjesto skupine love pobjedu kojom bi napravili veliki korak ka plasmanu u polufinale natjecanja. Obje reprezentacije imaju po maksimalnih šest bodova pa će ovaj dvoboj odlučiti o prvom mjestu. 

Pravi Hrvat na kvadrat
Pravi Hrvat na kvadrat
21:24 15.01.2026.

Lipa tekma u kojoj bi na kraju mogla pobiditi pravda.

