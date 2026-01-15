UŽIVO Drama u Beogradu i velika borba Hrvatske protiv neugodne Grčke

Najbolje od vijesti iz sporta u sezoni 2025/2026 donosi
Vraća se Grčka na dva gola prednosti s igračem više.
Vraćamo se na gol zaostatka preko Burića.
Novi sjajan pogodak Argyropoulosa, neobranjivo za Bijača.
Ulazimo u zadnju dionicu, izgubili smo sprint za loptu.
Gubimo jedan razlike uoči zadnje dionice.
Strašan gol Argyropoulosa za novu prednost Grka.
Proigrao je Fatović i zabio drugi gol u 3. četvrtini.
Preblizu nam je došao Argyropoulos i zabio Bijaču.
Majstorski potez Fatovića za izjednačenje.
Evo nas na gol zaostatka, zabio je opet Butić s igračem više.
Butić ekspresno zabija za smanjenje zaostatka.
Papanastasiou je siguran iz peterca za veliku prednost Grka.
Grci su opet brži u borbi za loptu.
Gubimo na velikom odmoru.
Buros je probio našu obranu za peti grčki pogodak.
Harkov je siguran iz peterca.
Bijač vrhunski brani zicer i spašava Hrvatsku da ne potonemo.
Gkiouvetsis nastavlja sa sjajnom utakmicom, zabio je treći gol.
Nismo uspjeli zabiti ni s dva igrača više.
Obranili smo šestog igrača više Grka.
Grčka je bila brža u plivanju za loptu.
Grci vode 3:2.
Lijepo odrađena naša kontra, zabija Vrlić.
Skoumpakis se ubacio pred Bijača i poentirao.
Grčki golman sjajno brani zicer Buriću.
Preokret Grčke, Gkiouvetsis zabija drugi pogodak.
Grci su u idućem napadu izjednačili preko Gkiouvetsisa.
Harkov iz teškog kuta zabija za vodstvo s igračem više.
Počela je utakmica, imamo prvi napad.
Izbornik Tucak je večeras odlučio izostaviti Biljaku iz zapisnika, dok se u sastav vraća Andrija Bašić koji je preskočio dvoboj protiv Gruzijaca.
Prijenos utakmice Hrvatske i Grčke možete gledati na drugom programu HRT-a.
Hrvatska vaterpolo reprezentacija večeras protiv Grčke od 20:30 igra ključnu utakmicu prvog kruga europskog prvenstva. Izabranici Ivice Tucka u izravnom dvoboju za prvo mjesto skupine love pobjedu kojom bi napravili veliki korak ka plasmanu u polufinale natjecanja. Obje reprezentacije imaju po maksimalnih šest bodova pa će ovaj dvoboj odlučiti o prvom mjestu.
Želite prijaviti greške?
