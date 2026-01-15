Strašna eksplozija izazvala požar u središtu Utrechta, četiri osobe ozlijeđene

Nekoliko je ljudi ozlijeđeno nakon što je u četvrtak poslijepodne velika eksplozija izazvala požar u zgradi u središtu Utrechta, jednog od najvećih nizozemskih gradova. "Nekoliko zgrada se urušilo nakon eksplozije. Četiri su osobe ozlijeđene i prevezene su bolnicu na liječenje", objavile su lokalne vlasti na svojoj web stranici.

Požar je još uvijek bjesnio u četvrtak navečer. Ne zna se ima li još ljudi unutar zgrade koju je zahvatio požar jer vatrogascima nije bilo sigurno ući u nju. "Nismo sigurni ima li još ljudi zarobljenih pod ruševinama. Policija naporno radi na istrazi", rekla je gradonačelnica Sharon Dijksma.

Lokalne vlasti rekle su da je u ovom gusto naseljenom dijelu grada nastala velika šteta, dodajući da je uzrok eksplozije još uvijek nepoznat. Stanovnici koji su morali napustiti svoje domove iz sigurnosnih razloga smješteni su u obližnjem hotelu.