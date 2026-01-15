Milanović razbjesnio Norvežane svojom izjavom, stigao mu odgovor: 'Ne može se uspoređivati...'

Predsjednik Zoran Milanović izazvao je reakciju u Norveškoj svojom izjavom u kojoj je sugerirao da bi američki predsjednik Donald Trump trebao odustati od ideje preuzimanja Grenlanda i umjesto toga usmjeriti pažnju na norveški Svalbard. Naime, Milanović je nedavno oštro komentirao najave iz Sjedinjenih Američkih Država o mogućem anektiranju ili kupnji Grenlanda, ocijenivši cijelu raspravu politički i strateški neutemeljenom, ali i simptomom šireg raspada međunarodnog poretka. Milanović je jasno naglasio da Grenland pripada Danskoj i da se oko toga ne može voditi nikakva ozbiljna rasprava. „Ne možete ne biti na strani Danske’ – Grenland je danski teritorij“, poručio je, odbacujući ideju da bi se o statusu otoka moglo pregovarati izvan okvira suvereniteta Kopenhagena. No njegova izjava o Svalbardu je naišla na kritike. "Amerikanci su zatvarali baze na Grenlandu. Sjeverni dio je okovan ledom, tuda se ne može ploviti. Kad se jednom bude moglo ploviti, ljudska civilizacija kakvu poznajemo više neće postojati", kazao je. Rekao je da zanimljiv položaj ima Svalbarsko otočje kojim upravlja Norveška. "Tamo završava Golfska struja, more nije zaleđeno i to je zaista zanimljivo, samo ne znam jesu li u američkoj administraciji to još vidjeli na karti", rekao je.

Stručnjak za nuklearnu energiju Tonči Tadić osvrnuo se na izjavu Milanovića na svom Facebooku i ukazao na reakciju Norveške. "Norvežani su šokirani Milanovićevim prijedlogom Trumpu da zauzme norveški Svalbard umjesto danskog Grenlanda", napisao je Tadić.

"Svalbard je dio Norveške kao i Agder, Trøndelag i Finnmark. Geografski i politički, Svalbard se razlikuje od Grenlanda i ne može se uspoređivati", kazao je državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova Eivind Vad Petersson e-poruci VG-u, kao komentar na izjavu predsjednika Hrvatske. "Daleki sjever je najvažnije strateško područje Norveške. Obrana se gradi kako bismo mogli nastaviti osiguravati sigurnost i stabilnost u našim neposrednim područjima, i vlastitim resursima i u bliskoj suradnji s našim saveznicima. Svalbard je norveški. Imamo preko 100 godina iskustva u suočavanju sa sovjetskom i ruskom prisutnošću na Svalbardu", komentirao je.