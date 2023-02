Bauk: 'HDZ funkcionira na održivom ustašluku i održivom lopovluku'

Član hrvatskog sabora Arsen Bauk u Političkom intervjuu tjedna govorio je o najavi izmjene Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku kojim se namjerava uvesti kažnjavanje objavljivanja informacija koje "cure" u javnost. Prema njegovom mišljenju povod takve reakcije je korespondencija unutar vladajuće stranke koja još nije objavljena, a mogla bi biti povezana sa funkcioniranjem države. Smatra da je to bila nervozna reakcija HDZ-a te da se to odnosi na DORH te da do izmjena neće doći jer čak ni koalicijski partneri HDZ-a nisu skloni poduprijeti izmjene. Na svoju izjavu da je premijer Andrej Plenković "pukao" kaže da je dobio više pohvala i da je izjava bila proporcionalna izjavama premjera.

Po pitanju traženja lijeve koalicije za udaljavanje glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek s te funkcije kaže da je zbog svojih laži u Saboru izgubila dio kredibiliteta za obnašanje dužnosti. Drugi slučaj u kojem je izgubila kredibilitet bio je onaj Gabrijele Žalac u kojem se ocijene Europsko i Državnog tužiteljstva nisu slagale, a sud je za sada donio odluku u skladu sa mišljenjem europskih tužitelja. Stoga kaže kako je legitimno postavlja pitanje o funkcioniranju DORH-a. Ističe kako je Šipek u Saboru pitao je li razgovarala s nekime prije no što se javila na javni poziv za dužnost glavne hrvatske odvjetnice na što je odgovorila da je razgovarala s ministrom pravosuđa. Time se, kaže, postavlja pitanje o pravilnosti provedbe javnog natječaja jer svi kandidati nisu imali takav pristup osobama na vlasti. Zbog svih navedenih argumenata smatra da je zahtjev lijeve koalicije za njenim opozivom legitiman te da Vladi njena ostavka može doprinijeti instituciji DORH-a.

Kaže kako im je uvijek do sada na parlamentarnim izborima pobjedu donosila loša vlast političkih suparnika te da je većini građana sada jasno da se radi o lošoj vlasti s obzirom da se pokazalo kako vlast funkcionira. Smatra da su sve institucije države okupirane te ih treba osloboditi. To namjeravaju učiniti pobjedom na idućim izborima i da će građani promijeniti vlast. Govorio je i o potencijalnim koalicijskim partnerima, a posebno o mogućnosti predizborne koalicije s platformom Možemo! Tvrdi da postoji volja da se ne inzistira na razlikama među dvjema strankama i da ne postoje bitne prepreke njihovoj suradnji u Saboru. Izborni sustav u Hrvatskoj, rekao je Bauk, nagrađuje zajednički izlazak srodnih stranaka na izbore. U takvom bi slučaju građani prepoznali koaliciju kao opciju koja može doprinijeti promjeni sustava te da bi bitno doprinijelo broju glasova koji bi dobili na izborima, ali da će se konačni rezultat vidjeti krajem travnja.

Ne smatra da je ključni problem lijeve koalicije to što je kandidat za premijera Peđa Grbin, čija je popularnost bitno niža od popularnosti same stranke. Obrazlaže da je za eventualni uspjeh na izborima i održavanju koalicije na vlasti u slučaju pobjede na izborima ključno da predsjednik najjače stranke bude i premijer, ili barem osoba koju predsjednik najjače stranke predloži za premjera.

Kaže da premijer Plenković nije uspio transformirati HDZ. Kaže da ta stranka funkcionira temeljem "održivog ustašluka", male količine nacionalizma kojom zadržava desne birače, a ne iritira lijeve i na "održivom lopovluku", to jest, maloj količini klijentelizma kojom zadovoljava "svoje", ali ne iritira "druge". Prema njegovom viđenju desne stranke smatraju da u HDZ-u nema dovoljno nacionalnog naboja, a da su slučajem INA prešli granicu održivosti svoga "lopovluka".

Smatra da su izjave Peđe Grbina o potpori Zoranu Milanoviću ukoliko se odluči ponovo kandidirati za predsjednika primjerene i dodaje kako će predsjednički izbori biti test konsolidacije novog vodstva stranke koje će biti izabrano na unutarstranačkim izborima koji slijede malo nakon parlamentarnih.

