Malenica 'ublažio' premijerovu izjavu: Kazneni postupak učiniti bržim, a ne da istraga postane tajnom

Što se dogodilo da u samo desetak dana premijer Andrej Plenković promijeni mišljenje o problemu tzv. curenja informacija pitanje je na koje odgovor zna samo on. Jer prije desetak dana na novinarsko pitanje o tome kako spriječiti tzv. curenje informacija rezolutno je odgovorio: – Nikako. To se ne može kontrolirati. Živimo u demokraciji.



U ponedjeljak, nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a, dogodio se obrat, kako oporba optužuje očito povezan i s tekstovima koje iz tjedna u tjedan objavljuje tjednik Nacional. Premijer Plenković izašao je pred iste novinare i najavio im da će objava podataka iz nejavnih istraga biti – kazneno djelo!? Kazao je da HDZ ima svoju radnu skupinu koja radi na izmjenama Zakona o kaznenom postupku (ZKP) i Kaznenog zakona (KZ) te kazao i motiv najave koja je uzdrmala političku, medijsku i javnu scenu. A to je politička šteta koju trpi.