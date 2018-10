USKOK sada Bandića tereti da je U ime obitelji pogodovao iz političkog i osobnog interesa

Suđenje za aferu Štandovi, u kojoj su zbog pogodovanja građanskoj inicijativi optuženi Milan Bandić, Ivica Lovrić i Zdenka Palac, ušlo je u završnicu nakon svega mjesec dana suđenja.

Optuženici su u srijedu pred vijećem zagrebačkog Županijskog suda kojim presjeda sudac Zdravko Majerović, iznijeli obrane, čime je nakon svega osam ročišta, tijekom kojih je saslušano 40-ak svjedoka, pročitana dokumentacija iz spisa te su preslušane snimke tajno snimljenih razgovora, završen dokazni postupak. Prije objave nepravomoćne presude, stranke u postupku trebaju održati završne govore, što će se dogoditi u ponedjeljak. U međuvremenu, USKOK je promijenio činjenični i pravni opis optužnice protiv Bandića i ostalih.

Prvobitnom optužnicom svi su se teretili za zloporabu položaja i ovlasti, a sada se Bandić tereti i za trgovanje utjecajem, dok se Lovrić više ne tereti za zloporabu već za pomaganje u zloporabi. Što se tiče izmjene činjeničnog opisa optužnice, USKOK sada tereti Bandića da je građanskoj inicijativi “U ime obitelji”, pomagao u organizaciji referenduma “Birajmo zastupnike imenom i prezimenom” zato što je to bio njegov politički te osobni interes.

Iako su i Bandić i ostali zanijekali krivnju, kako po prvobitnoj tako i po izmijenjenoj optužnici, iz njihovih obrana moglo bi se zaključiti da su imali, kako USKOK, tvrdi i političkih interesa u cijeloj priči. Lovrić je kazao da je referendum koji je organizirao “U ime obitelji” podržavao i kao građanin, dok je Bandić naveo da je riječ o nečemu što treba pomoći demokraciji. Istaknuli su i da je referendum doveo i do promjene zakona pa su na sljedećim izborima zastupnici za Sabor birani i temeljem preferencijalnih glasova, što je bio jedan od zahtjeva referendumske inicijative.

Nitko od troje optuženih nije htio odgovarati na pitanja, a Bandić i Zdenka Palac su ostali kod obrana koje su dali u USKOK-u, pa su u sudnici pregledane te snimke. Zagrebački gradonačelnik je kazao da nije počinio nikakav krimen jer je postupio u skladu sa svojim ovlastima. Objasnio je da je donio zaključak o pokroviteljstvu nad akcijom “U ime obitelji” Objasnio je da je to radio i za druge udruge te da je na sve to ponosan. Bandić je kazao i da je njegova moralna i politička obveza bila da prihvati pokroviteljstvo nad akcijom “U ime obitelji”. Kazao je i da je njegovo diskrecijsko pravo da to učini.

Da se ne osjeća krivim, kazao je i Ivica Lovrić. Rekao je da je nakon gradonačelnikove odluke postupao po njoj jer mu je to bila dužnost. Kazao je i da je kao građanin podržavao tu inicijativu te da mu je čast što je u tome sudjelovao. Krivnju je zanijekala i Zdenka Palac koja je ustvrdila da je postupala u skladu s naslijeđenom procedurom i zakonom. Što se plaćanja tiče, rekla je da joj kao direktoru nije bitno hoće li fakturu za štandove platiti “U ime obitelji” ili Grad Zagreb. Rekla je da joj je samo bitno da se plati te da se ide u ovrhu ako račun nije plaćen.

Pogledajte video: Bandić u Vukomercu