'Baćo nije jedini u Ratnoj školi kome tamo nije mjesto'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u Splitu je ustvrdio kako Ante Bačić Baćo nije jedini kojemu u Ratnoj školi nije mjesto, a tamo je.

- Ima još jedna osoba koja tamo ne smije biti, koja je također progurana preko stranačkih usluga. Hajde da tu osobu za sada poštedimo. Došli smo do toga da je još jedna osoba tamo ukrcana kao slijepi putnik, a nije državni službenik ili službenica nego radi u nevladinoj organizaciji – rekao je Milanović, a Bačiću je poručio kako neće u Ratnu školu.

- To ću morati riješiti ovih dana. To je jedna svinjarija najgore vrste. Jeste zgroženi time? Da čovjek koji nema nikakvo pravo na to, dobije taj poklon od ministra kojeg on nadgleda. To je sukob interesa, kronični bezobrazluk – rekao je Milanović. Kaže da se Jandroković izvlači iz te priče.

- Vidio sam dopis u kojem netko odgovara uime predsjednika Sabora predsjedniku saborskog Odbora za obranu Franku Vidoviću. Sadržaj je frapantan. Što b se reklo, zgrožen sam! Tamo piše da su oni zvali glavnog tajnika ili nekoga no namea u Ministarstvu obrane koji im je rekao da se to može. Klik. Gotovo. To piše u dopisu.

Što to govori? Jandroković se izmiče, izolirao se iz ovog slučaja, a uvučen je, ovo što je napravio je tipično HDZ-ovski - izjavio je Milanović i zaključio kako se Bačić ne da.

- On želi da ga se od tamo bagerima izbaci van da bi ispao mučenik, da bi bio faca ovdje u Splitu kako bi mogao biti sljedeći kandidat za gradonačelnika ili šefa gareži HDZ-a, nakon što je bio šef mladeži - rekao je Milanović i dodao kako je Bačić tamo utrpan, ugrađen kao ormar, ne mora polagati ispite i ne mora plaćati.

- Sad je rekao da bi nešto plaćao. Ja čekam već danima, znam da se neće ništa dogoditi, ali samo prestani dolaziti jer ću provjeravati svaku minuti koju si tamo. - poručio je Milanović Baći i zaključio kako ga treba izbaciti.