HDZ uzvratio Milanoviću: Više ga ne tretiraju kao ozbiljnu osobu, nego kao Putinova potrčka

Predsjednik Zoran Milanović u Splitu je sudjelovao na sjednici Ekonomskog savjeta Predsjednika Republike. Nakon toga dao je izjavu za medije gdje se osvrnuo na izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da je zgrožen njegovim stavom o obučavanju ukrajinske vojske u Hrvatskoj. "Zgroženost ucviljene babe. Ja sam zgrožen što je on kralj lopova, a on je zgrožen time što sam rekao da neću dopustiti da se Hrvatsku uvuče u rat", kazao je između ostalog Milanović.

Milanovićeve izjave komentirao je HDZ na Facebooku.

"Kremljenko k'o Kremljenko, mahnita, psuje i vrijeđa čim su ugroženi interesi njegovih ruskih pokrovitelja. Na sreću, svi na civiliziranom Zapadu i u demokratskom svijetu znaju tko je on. I više ga ne tretiraju kao ozbiljnu osobu, nego kao Putinova potrčka", napisao je HDZ na svojoj Facebook stranici.

Podsjetimo, Milanović je u utorak rekao da neće dopustiti obučavanje Ukrajinaca u Hrvatskoj. "Dok sam ja vrhovni zapovjednik Hrvatska u ovom ratu neće sudjelovati. Hrvatska će pokloniti Ukrajini 14 helikoptera? Što ćemo dobiti zauzvrat? To košta. Traže moje mišljenje, a o tome ne odlučujem. Od mene nećeš dobiti pro forma mišljenje dok mi o tome ne daš sve podatke', naglasio je danas.

Istaknuo je kako mu je jasno da se može dogoditi da ga Sabor nadglasa dvotrećinskom većinom na tom pitanju. "Teoretski je to moguće, ali na meni je da upozorim na retardiranost takve politike. Tko glasa za to, za mene nije normalan. Ukoliko hrvatski instruktori, koje nemamo ni za sebe, krenu učiti vještinama Ukrajince koji već mjesecima krvavo ratuju i imaju znanje veće od Amerikanaca bilo gdje, tu govorim o smislu ove parade. To je farsa. Politički gledano, ne želim da se Hrvatska vojska aktivno veže s tim", dodao je predsjednik u Splitu.