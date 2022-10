Grlić Radman: Nitko nema pravo uznemiravati javnost plašeći je ratom

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman na konferenciji za medije komentirao je izjavu predsjednika Zorana Milanovića da on neće odobriti obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Milanović je, podsjetimo, jučer istaknuo kako se protivi toj ideji i rekao: "Ne podržavam upetljavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba. Korektni smo, solidarni i to je to. Dalje od toga ne. Kao vrhovni zapovjednik neću to odobriti. Nisam čuo za prijedlog, ali unaprijed kažem to mi se ne sviđa, to je dovođenje rata u Hrvatsku".

- U Hrvatskoj nitko nema pravo uznemiravati javnost plašeći je ratom. Nitko nema pravo obmanjivati dezinformacijama. Sudeći po ruskim medijima, postao je zvijezda. Izjave su sulude. Može se iščitati samo rušenje ove Vlade, to mu nećemo dopustiti - kazao je uvodno Grlić Radman.

- Očito je ostao usamljen među političkim liderima. Trebao bi dopustiti narodu da diše. Dok je bio bolestan, nitko nije osjetio njegovu odsutnost. Čim se pojavi, uzburka javnost porukama koje štete reputaciji Vlade i zemlje u svijetu - dodaje.

- Mi ćemo tek u narednim tjednima raspravljati operativne korake i druge modalitete pomoći Ukrajini. Evo, cijeli demokratski svijet je na strani Ukrajine, Hrvatska ima najviše razumijevanja. Ukrajina je bila jedna od zemalja koja je imala razumijevanja za Hrvatsku - navodi ministar. Pojasnio je kako bi se oko 15 tisuća ukrajinskih vojnika obučavalo uglavnom na teritoriju država članica.

Ranije danas, na sjednici Vlade, premijer Andrej Plenković osvrnuo na izjavu Zorana Milanovića i istaknuo kako je Grlić Radman s još 20 ministara iskazao spremnost da sudjeluje u obuci ukrajinskih vojnika

- Volio bih da se prisjetimo da Hrvatska vojno podržava Ukrajinu već mjesecima. Ako je netko od ovih bojkotera zaboravio, volio bih da se to osvijesti. Treba malo pojasniti - EU je u procesu osnivanja misije pomoći Ukrajini. Ministar Grlić Radman je zajedno s još 20 ministara iskazao spremnost da sudjeluje u obuci ukrajinskih vojnika. Uz Hrvatsku, još je 12 zemalja pokazalo spremnost da održi obuku na njihovom teritoriju. Time iskazujemo konzistentnost, nismo kalkulirali. Zato moram priznati da izražavam zgroženost izjavama predsjednika Republike, a još više njegovih trabanata u Saboru, time pokazuju svoje proruske stavove - kazao je Plenković. Više o tome OVDJE.

