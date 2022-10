VIDEO Milanović na predavanju studentima odgovorio i na pitanje kako vidi kraj rata u Ukrajini

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je danas u Splitu na na sjednici Ekonomskog savjeta Predsjednika Republike nakon čega je održao predavanje studentima Ekonomskog fakulteta. U predavanju se dotaknuo svega; ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, Njemačke i njezine povezanosti s Rusijom, Europske unije i Hrvatskog položaja u njoj, spomenuo je i Kinu, a odgovorio je i na pitanje kako vidi kraj rata u Ukrajini.

'Ono što se događalo na našim prostorima je jedna grozna i krvava brakorazvodna parnica, u jednoj državi koja je propala i u kojoj su neki prošli manje ili više loše, poput Hrvatske, ali neki ni danas ne shvaćaju kakva ih je nevolja snašla pa i dalje brode prema svojim ciljevima', rekao je predsjednik Milanović na predavanju. 'Ono što je bit zemaljske kugle, sve što se događa sada tamo u Ukrajini prelilo se i na nas, na svih, na Europsku uniju i na jednu veliku Njemačku, državu o čijem zdravlju i anamnezi, o tome kako se tog jutra probudi ovisi i naše zdravlje tog dana i idućih tjedana. Sve se to prevaljuje na nas jako i nadam se ne mučno u ovoj situaciji.'

O hrvatskoj ekonomiji

'Pokazatelji hrvatske ekonomije za kratkoročno razdoblje nisu loši. To govorim kao predsjednik države, ne kao konkurent, a kamoli neprijatelj Vlade. Nego kao netko kome je iskreno stalo što će biti s nama, kome je stalo da naša priča uspije. Jedino nama je bitno što će biti s ovom zemljom. Drugima ili nije bitno ili ih baš briga. O ekonomskom uspjehu ovisi hoće li se nastaviti ovaj demografski 'armagedon', gdje smo u zadnjih 30 godina izgubili milijun ljudi, što nije samo posljedica rata i Oluje. Ljude naprosto odlaze, ekonomski uspjeh hrvatske jednako je hrvatska snaga. Bez novaca nema ništa, nema napretka, nema neovisnosti, nema oružja, nema načina da obraniš svoj dom, nema snage...' poručio je predsjednik studentima i studenticama Sveučilišta u Splitu.

'Trendovi rasta u Hrvatskoj će biti ok, turizam, o kojem ovisimo strahovito, što nije dobro, daje dobre rezultate. Tu ima malo i sreće, a ne samo našeg rada. Ljudi su slabi na Hrvatsku, sviđa im se more, ljudi, muškarci, žene, način na koji se odijevaju..., puno je faktora koji dovode do tog novca koji nama daju određenu sigurnost da sutra nećemo morati prosjačiti i moliti za milost.'

Ekonomska situacija u razdoblju ispred nas, smatra predsjednik, ovisit će i o geopolitičkoj situaciji u svijetu. 'Što slijedi? To ovisi isključivo o razvoju situacije u Ukrajini, o pitanju hoće li Amerikanci i Rusi sjest zajedno', rekao je.

'Njemačke je odlučila biti naslonjena na rusku energiju. Između ostalog to im je omogućilo da u industriji, koja je još uvijek bitan dio gospodarstva u toj zemlji, za razliku od mnogih drugih država, omogućilo im je da dobro i jeftino proizvode i izvoze svoje proizvode po cijelom svijetu. Ipak pitanje je koliko je to dugoročno održivo, jer će Kina svojim znanjem, tehnologijom, veličinom i genijem to sve skupa preuzeti. I BMW više neće biti mjera vrijednosti ... Tu je bila i Italija koja je od uvođenja eura praktički stagnirala... Od eura su od velikih država koristi imali do sada Nijemci, mnogi drugi su se lupili glavom u zid', rekao je između ostalog Milanović.

Kako će završiti rat u Ukrajini?

'Vama je jasno da se o tome govori puno, i da i ljudi koji rade posao kao što radim ja, drugi predsjednici i premijeri govore o tome. U nastupima nekih da se naslutiti što misle, a u nastupima nekih bogami i ne. Rusija rat ne može izgubiti, ona si to ne može priuštiti, ima ogromnu energiju i resurse da dobije rat protiv skoro svakoga. Jedini način koji ja vidim da može dovesti do prestanka ovoga je da se promijeni vlast u Rusiji. A kroz povijest imamo neko iskustvo kako to izgleda kad se u Moskvi promijeni vlast, sve od uvjeta lokalne krize do toga da se pola svijeta oporavlja od toga sljedećih 50 godina. To vjerojatno ne bi bili nekakvi razdragani momci i djevojke na šarenim biciklima s košaricama naprijed. Dakle Rusija rat mora dobiti, iz vlastite vizure oni ga moraju dobiti. Jedini način da ga ne dobiju je da se promijeni vlast, a to se neće dogoditi bez dogovora SAD-a, Velike Britanije i Rusije', kaže predsjednik.

Milanović je zaključio kako se Hrvatska mora brinuti sama o sebi jer 'ako ne budeš brinuo o sebi, neće ti ni Bog pomoći, današnje vrijeme to pokazuje na zastrašujući način'.