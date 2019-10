Bačić: Prepoznao sam entuzijazam, volju, sposobnost. Glavašević: Obična hrpa gluposti

Dok HDZ-ovci daju punu potporu novoj kandidaturi aktualne predsjednice Kolinde Grabar - Kitarović, predstavnici ostalih stranaka i nisu toliko oduševljeni ni njenim proteklim mandatom, ni mogućnošću još jednog petogodišnjeg mandata. Oni koji već imaju svog kandidata otvoreno navijaju za njega, oni koji se još nisu odlučili, ne žele sudjelovati u ovoj preranoj kampanji, tvrde.

- Mi u HDZ-u Kolindi Grabar - Kitarović dajemo punu potporu za predsjedničku kandidaturu. Iz njenog današnjeg nastupa posebno sam prepoznao entuzijazam, želju, volju, sposobnost i odgovornost predsjednice da odradi još jedan mandat kao predsjednica RH. Složio bih se s njom da upravo u onom dijelu koje čine njene ustavne ovlasti, a to je međunarodna politika, sigurnost države, Hrvatska vojska i sigurnosne službe, nikada nije bila u takvoj poziciji – rekao je HDZ-ov Branko Bačić.

Aktualna predsjednica je ozbiljan političar na domaćoj sceni kada govorimo o kandidatima za predsjednika RH, dodaje Bačić zaključivši kako će birači znati prepoznati tko su odgovorni političari koji vode Hrvatsku u pravom smjeru, a koji nisu odgovorni.

Potpuno drugačije mišljenje od Bačića ima SDP-ov Gordan Maras koji navija za pobjedu Zorana Milanovića.

- Vidimo da je predsjednica već dva puta odgodila najavu kandidature, očito ni sama nije uvjerena da je pet godina mandata odradila korektno, ali ono osnovno pitanje koje si danas svi trebamo postaviti jest po čemu ćemo pamtiti tih pet godina. Je li Hrvatska napravila određeni korak prema naprijed, je li ostvarila ono što je predsjednica na početku svog mandata očekivala i izjavljivala? Sjetit ćemo se izjava da ćemo biti najbogatija zemlja, da će se preseliti s Pantovčaka, racionalizirati svoje troškove, ništa od toga se nije dogodilo. Njen mandat ćemo pamtiti po određenim situacijama koje nisu ključne za predsjednika države, po putovanjima, po druženju na raznim manifestacijama, zadnji put u SAD-u - kritizira Maras.

Građani od predsjednika očekuju da se postavi u ovoj situaciji kada imamo najkorumpiraniju Vladu, toliko afera, kada društvo nema one temeljne vrijednosti zbog kojih bi građani htjeli živjeti u Hrvatskoj, i kaže "to tako ne ide", dodaje.

- U ovoj situaciji predsjednica ne može tako nastupati jer se kandidira uz direktnu podršku onih koji su do toga doveli – HDZ-a. Naš kandidat je sigurno promjena u odnosu na predsjednicu RH, on je jedina alternativa, on bi znao reagirati i u situaciji Lovre Kuščevića, i Ivana Turudića, i kad imamo masu nepravdi zbog kojih ljudi iseljavaju. Kolinda Grabar - Kitarović na to ne reagira jer očekuje podršku HDZ-a koji je stvorio zemlju punu nepravde i nejednakosti. Birači imaju jasan izbor, ako se slažu s HDZ-om, glasat će za Kolindu Grabar - Kitarović, a ako žele promjenu glasat će za Milanovića - poručuje Maras.

Most je podržao kandidaturu Miroslava Škore, a čelnik Mosta nije uopće želio govoriti o mandatu aktualne predsjednice.

- Miroslav Škoro će sigurno ući u drugi krug, i on ima realnu šansu da postane predsjednik države. Zato su ovi izbori bitni, da konačno ne bude na čelu države netko iz dvije partije koje su dokazale zadnjih 20 godina da nemaju što novo za ponuditi i da ne brane interese građana - tvrdi čelnik Mosta Božo Petrov.

Kažimir Varda iz stranke Milana Bandića ne želi govoriti ni o jednom kandidatu.

- Naša stranka će se odlučiti nakon što se raspišu izbori za predsjednika države, a hoće li netko od naših ići u izbore, ili ćemo pozvati članstvo da glasa po savjesti, ili dati potporu nekom kandidata, jer u ovom preuranjenom ekshibicionizmu vezano za predsjedničke izbore ne želimo sudjelovati - kratak je Varda.

Posebno kritičan prema aktualnoj predsjednici je nezavisni Bojan Glavašević.

- Ništa. Prazan skup. Obična hrpa gluposti. Iza nje ostaje samo spaljena zemlja nakon pet godina. Od svih ljudi koji su najavili da se žele kandidirati Kolinda Grabar Kitarović je uvjerljivo najgora. Kod nje doslovno sve ne valja. Mislim da ta osoba zaista ima đon-obraz ako nakon pet godina svog vrlo selektivnog, oportunističkog domoljublja i podjela koje je izazivala u svom radu. Ona je najgora, najnepopularnija predsjednica u povijesti Hrvatske i iskreno se nadam da će građanke i građani adekvatno to honorirati na izborima - kritičan je Glavašević. On osobno se, pojašnjava, ne namjerava uključivati ni u čiju kampanju.

- Mislim da nema neke misterije oko toga koga bih ja mogao zaokružiti. Podržavam svaku kandidaturu koja bi Hrvatsku mogla učiniti boljim mjestom, svaku progresivnu kandidaturu i bilo koga ima ozbiljnu šansu maknuti Grabar - Kitarović s dužnosti koju nikako nije opravdala zadnjih pet godina. Zoran Milanović je svakako jedna od kandidatura koja odgovara mom opisu - zaključuje Glavašević.