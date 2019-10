Grabar-Kitarović objavila kandidaturu: Hrvatska nije neka mala zemlja. Hrvatska nije region

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas je objavila kandidaturu za drugi mandat, istaknuvši, između ostalog, važnost demografske politike, suverenizma, povećanja standarda i očuvanja našeg identiteta.

– Vaše povjerenje moja je snaga – poručila je uvodno na službenom predstavljanju u Matici hrvatskoj Grabar-Kitarović, kojoj je slogan, kako se vidi na plakatima, "Predsjednica. Zato što vjerujem u Hrvatsku".

– Kao predsjednicu koju izravno birate i koja vas izravno zastupa isticala sam najvažnije probleme, otvarajući javnu raspravu o njima i nudeći i svoja rješenja. Sada tražim vaše povjerenje za drugi mandat – rekla je Grabar-Kitarović, naglasivši važnost zajedništva.

Izrazila je zahvalnost svim hrvatskim ljudima koji su joj dali potporu i povjerenje, a zahvalila je i HDZ-u, predsjedniku stranke Andreju Plenkoviću i svakom članu.

– HDZ mi i danas pruža snažnu potporu za novi predsjednički mandat – rekla je Grabar-Kitarović.

– I dalje ću biti jamac suverenosti, našeg načina života i identiteta – dodala je Grabar-Kitarović.

– Hrvatska po mjeri čovjeka, to je moj cilj, to je moja dužnost, to je dužnost svih nas – poručila je.

Grabar-Kitarović rekla je da se kao predsjednica držala Ustava i uloge predsjednice kao jamstva demokratskog procesa i poštovanja volje građana.

Novi slogan: Predsjednica. zato što vjerujem u Hrvatsku

Foto: Maša Ilotić Šuvalić

– Pokazala sam da sam jedna od vas i da radim za vas – poručila je.

Ustvrdila je kako je pozicionirala Hrvatsku na srednju Europu i Mediteran gdje, kako je rekla, oduvijek pripadamo te naglasila da lobira za Hrvatsku u susretima sa svjetskim liderima, kao i da uporno i neumorno promiče hrvatske gospodarske interese diljem svijeta jer je to njezina dužnost.

– Za Hrvatsku se danas zna. Danas se Hrvatsku u svijetu gleda bolje nego ikad do sada – rekla je Grabar-Kitarović.

Rekla je kako smo se obranili od velikosrpske agresije, a sada moramo iznaći snage i razboritosti obnoviti vitalnost naše nacije. Pozvala je na okretanje prema budućnosti.

– Očuvanje hrvatske obitelji i slobode koja je časno izborena i očuvanje našeg identiteta samo su neke od zadaća koje su pred svima nama. Ono što su branitelji srcem, oružjem i životima branili, danas svi zajedno moramo nastaviti čuvati i na tim temeljima nastaviti graditi budućnost – rekla je Grabar-Kitarović, istaknuvši važnost uloge policije i vojske u zaštiti granica.

Rekla je i da demografska politika mora biti prioritet te da o tome kako ćemo joj se posvetiti ovisi opstajemo li ili nestajemo.

– Plaće mogu i moraju rasti. Nema razloga da prosječna neto plaća u Hrvatskoj uskoro ne bude 7500 kuna – rekla je predsjednica. – Idemo omogućiti našim mladim ljudima da ostanu ovdje. A monetarna politika HNB-a i kreditna politika banaka mogu i moraju više pogodovati hrvatskom gospodarstvu, hrvatskom stanovništvu i središnjoj državi. U suradnji sa stručnjacima predložit ću određene mjere i u tom smjeru.

– Hrvatska nije neka mala zemlja. Hrvatska nije region. Hrvatska je suverena država koja ravnopravno razgovara sa svim drugima – poručila je.

Rekla je i kako Hrvati u BiH ostaju njezina posebna briga.

Poručila je i kako je mučno gledati kako pravosudni sustav nerijetko pogoduje nepravdi te najavila pokretanje rasprave o reformi pravosuđa.