Austrijski kancelar Kurz čeka prvo dijete s dugogodišnjom partnericom

Prijelomna vijest u subotu u gotovo svim austrijskim medijima, ali i u njemačkim i šire bila je da će austrijski kancelar Sebastian Kurz uskoro po prvi put postati otac. Za oboje, 34-godišnjeg kancelara i njegovu 35-godišnju prijateljicu Susanne Thier, s kojom je zajedno još od srednjoškolskih dana, a koja je u četvrtom mjesecu trudnoće, to je prvo dijete.

„Presretni smo i zahvalni što će nas uskoro biti troje. Očekuje nas divan zajednički zadatak kojem se radujemo s velikim isčekivanjem. Molim za naše razumijevanje jer želimo svoj privatni život zadržati privatnim kao i prije, ali drago mi je da s vama mogu podijeliti ovu radost, napisao je Sebastian Kurz danas na svom Facebook profilu.

Dok se neki od medija bave pitanjem hoće li budući novopečeni tata Kurz nakon rođenja djeteta koristiti jednomjesečni porodiljski dopust za očeve, što je u Austriji zakonski moguće i uobičajeno, drugi pišu o kancelarovoj „Lockdown-Baby“, navodeći niz austrijskih političara koji su u korona vrijeme već dali svoj doprinos porastu nataliteta u Austriji. Među njima se spominje ministrica pravosuđa Alma Zadić i ministrica za integraciju, žene i obitelj Susanne Raab koje su već nedavno postale sretne majke.

Da se ministri i ministrice u Kurzovom mandatu zdušno brinu da poprave demografsku sliku zemlje je, kako navode mediji, i ministar financija Gernot Blümel, koji će u listopadu po drugi puta postati otac. A iza njega brzo i kancelar Kurz, s obzirom da je termin za porod djeteta predviđen za kraj studenoga odnosno početak prosinca ove godine. Dakle, nova prekrasna zajednička zadaća za kancelara Sebastiana Kurza i njegovu životnu suputnicu Susanne Tier.

S vijestima o bebi, već su počele špekulacije o njihovom vjenčanju. Traži se nova senzacija. No,to za inače snalažljivog Kurza nije iznenađenje jer su mu novinari već puno puta postavili to pitanje, a on tu mogućnost nikada nije ni potvrdio niti opovrgnuo. Naprotiv, kao konzervativni demokršćanin uvijek je govorio kako želi obitelj, kada za to dođe vrijeme. I vrijeme je očito došlo. Ono što mediji nikako ne žele kancelaru je, da novorođenče dođe na svijet,a da na snazi bude lockdown. Jer do sada, što se tiče širenja pandemije koronavirusa, studeni i prosinac bili su katastrofalni.

Mediji današnju radosnu vijest zaključuju konstatacijom kako je lijepo da će kancelar Kurz u bližoj budućnosti dati svoj pečat ne samo na političkom nego i na „society“ parketu. I što na kraju reći nego čestitke budućim roditeljima i neka im je sa srećom „u troje“.