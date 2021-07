Obrat u slučaju brutalnog silovanja djevojčice u Austriji: Priznao krivicu, ali ne za smrt i silovanje

Ja sam bio pokraj kada je Leonie silovana, ali nisam to spriječio - rekao je u četvrtak prvoosumnjičeni 18-godišnji Afganistanac u čijem je stanu u Beču krajem lipnja ubijena 13-godišnja učenica iz Tullna, gradića 40-tak kilometara udaljenog od austrijskog glavnog grada.

Prvooptuženi Afganistanac je, kako izvještavaju austrijski mediji, prekinuo dosadašnju šutnju i u nazočnosti svog odvjetnika Thomasa Nirka istražiteljima priznao krivicu, ali ne za silovanje i smrt 13-godišnjakinje nego „samo“ za nepružanje pomoći Leonie koja je bila u neposrednoj opasnosti. Zašto nije pokušao spriječiti prvo drogiranje, pa potom višestruko silovanje i tako je otrgnuti od smrtonosnog zagrljaja svojih pomahnitalih zemljaka, 18-godišnjak nije rekao istražiteljima, no kada pišu mediji razloge će morati pojasniti najkasnije kada izađe pred sud.

I to, ne samo on, nego svaki pojedinačno od četvorice osumnjičenika, od kojih su trojica u istražnom zatvoru, a za četvrtim je raspisana tjeralica, morati snositi odgovornost za počinjeno zlodjelo. U istražnom zatvoru su trenutačno, uz 18-godišnjaka i njegovi afganistanski prijatelji od 16 i 23 godine. Četvrti, 22-godišnji Afganistanac koji je u bijegu, prema pisanju lista „Heute“ je boksač i navodno se prema izjavama nekih svjedoka trenutačno nalazi u Italiji u koju je prebjegao preko Innsbrucka. Prvooptuženom 18-godišnjaku istražitelji do sada nisu mogli dokazati da je silovao Leonie, jer na njenom tijelu, barem do sada, nisu pronađeni njegovi DNA tragovi.

Svu četvoricu Afganistanaca se sumnjiči da su krivi za silovanje 13-godišnjakinje sa smrtnim posljedicama. Što se je točno događalo te kobne noći 26. lipnja u stanu 18-godišnjeg Afganistanca u bečkom stambenom okrugu Donaustadt i pod kojim je okolnostima umrla Leonie, za sada se još točno ne zna. Ono što je poznato je da su je brutalno silovala najmanje dvojica osumnjičenika, prije nego što joj je srce prestalo raditi. Kao što je dosadašnja istraga pokazala Leonie se je na Donaukanalu, poznatom okupljalištu mladih u Beču, srela sa 16-godišnjakom i 22-godišnjakom, koji su joj navodno već tamo dali Ecstasy tablete, te potom zajedno s njom otišli podzemnom željeznicom do stana 18-godišnjaka, gdje je naknadno došao i 23-godišnji Afganistanac koji je navodno donio drogu.

Danas je objavljeno kako je istragom utvrđeno da je 13-godišnjakinja bila drogirana s čak 11 tableta Ecstasyja, te potom višestruko brutalno silovana, nakon čega je izgubila svijest i više se nije probudila. Kako osumnjičenima nije uspjelo ponovno oživjeti Leonie ni tuširanjem hladnom vodom niti mlijekom i jogurtom koje su joj stavljali u usta, njezino su beživotno tijelo zamotali u tepih i odnijeli do obližnje zelene površine, prislonivši ga na stablo. Tamo su je ujutro našli slučajni prolaznici i počeli ju oživljavati dok nije stiglo vozilo Hitne pomoći i njegova posada preuzela oživljavanje 13-godišnjakinje, kojoj više nije bilo nikakvog spasa.

Za sada osumnjičenici u istražnom zatvoru prebacuju krivicu jedan na drugoga i nitko ne želi ama baš ništa imati sa smrću 13-godišnjakinje. Prema današnjoj izjavi Thomasa Vecseya iz Državnog odvjetništva u Beču za Austrijsku novinsku agenciju APA detaljan obdukcijski nalaz u pisanom obliku i točni uzrok smrti Leonie biti će poznat tek za nekih 8 do 12 tjedana. Odvjetnik prvoosumnjičenog 18-godišnjaka koji je priznao krivnju za nepružanje pomoći Leonie Thomas Nirk najavio je već sutra ujutro novi posjet svom klijentu u bečkom istražnom zatvoru jer se boji, kako je rekao medijima, da bi se njegovog klijenta nakon njegovog djelomičnog priznanja krivice moglo „dodatno pritiskati“ da kaže još više.

