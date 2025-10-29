Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
﻿ODGOVOR NA NOVE PRIJETNJE

Austrijska Vlada pokreće novu strategiju za obranu od dronova

Foto: /BKA Christopher Dunker/ Ministrica obrane Klaudia Tanner
Autor
Snježana Herek
29.10.2025.
u 16:47

Ministrica Tanner je rekla kako se Austrija mora zaštiti od tih prijetnji. I da ne mora početi od početka jer su austrijske oružane snage već znatno prije prepoznale rizike i već nekoliko godina rade na odgovarajućim zaštitnim mjerama obrane od dronova. “Bitne su tri stvari: otkriti povredu zračnog prostora dronovima, procijeniti opasnost i provesti mjere za njihovo uklanjanje. Ključna je perfektna koordinacija između svih nadležnih strana”, naglasila je Tanner.

"Dronovi su među najvećim prijetnjama današnjice”, rekla je u utorak na konferenciji za medije u Saveznom kancelarstvu u Beču austrijska ministrica obrane iz Narodne stranke (ÖVP) Klaudia Tanner izvijestivši o novoj strategiji obrane od dronova, koju je danas na svom redovnom zasjedanju donijela austrijska savezna Vlada. Povod su bili nedavni incidenti s dronovima u Europi, koji postaju sve češći i opasniji. Tanner se je zajedno sa svojim kolegama, državnim tajnikom u Ministarstvu unutarnjih poslova, socijaldemokratom (SPÖ) Jörgom Leichtfriedom i voditeljem parlamentarne skupine Neosa Yannickom Shettyjem detaljnije osvrnula na brojne incidente s dronovima u posljednje vrijeme u Europi, posebice oko zračnih luka.

Kako je naglasila austrijska ministrica obrane, Vladin je cilj novom strategijom prilagoditi postojeće i buduće zaštitne mjere promjenjivim scenarijima raznih prijetnji. Planovi uključuju i osnivanje zajedničkog Foruma za agencije uključene u obranu od dronova. Leichtfried je naglasio da su prijetnje složene i višestruke, od špijunaže i sabotaže do destabilizacije ljudi i zemlje. “Niti jedna zemlja nije imuna na ove napade, čak ni naša Austrija. Austrija također može i vjerojatno će postati meta takvih napada”, rekao je austrijski državni tajnik. Dodao je kako kritična infrastruktura i lako ranjivi ciljevi poput zračnih luka, vlakova i cestovne infrastrukture su posebno ugroženi. “Ove prijetnje  nipošto nisu apstraktne, već konkretne i masovne”, poručio je Leichtfried.

Ministrica Tanner je rekla kako se Austrija mora zaštiti od tih prijetnji. I da ne mora početi od početka jer su austrijske oružane snage već znatno prije prepoznale rizike i već nekoliko godina rade na odgovarajućim zaštitnim mjerama obrane od dronova. “Bitne su tri stvari: otkriti povredu zračnog prostora dronovima, procijeniti opasnost i provesti mjere za njihovo uklanjanje. Ključna je perfektna koordinacija između svih nadležnih strana”, naglasila je Tanner. Pojasnila je da je riječ o koordinaciji između Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva infrastrukture - koje je potonje odgovorno za civilnu kontrolu zračnog prometa (Austro Control). Kako se je na Pressici moglo čuti, austrijski zračni prostor narušava se otprilike 50 do 60 puta godišnje. U slučaju opasnost Eurofighteri se podižu u zrak kako bi identificirali i pratili zrakoplove - uljeze. Za svako potencijalno obaranje potrebne su “jasne smjernice”.

Leichtfried je objasnio da Ministarstvo obrane mora intervenirati u slučajevima kršenja austrijskog zračnog prometa, dok je Ministarstvo unutarnjih poslova odgovorno za zaštitu nadzora. “Niti jedna zemlja u Europi ne može se sama braniti”, istaknuo je austrijski državni tajnik, ustvrdivši kako je međunarodna suradnja “ključna točka”. Istoga mišljenja bio je i Shetty koji se složio da je europska perspektiva u obrani ključna. “Austrija mora surađivati i razmjenjivati podatke s drugim zemljama”, naglasio je liberal Neosa. Shetty se je također osvrnuo na ruske povrede zračnog prostora u Europi: “Putin i njegov režim vode hibridni rat”, rekao je dodavši: Upravo zato mi u Austriji moramo biti bolje pripremljeni”. Na novinarski upit o vremenskom okviru za provedbu nove strategije i njezinim pojedinostima Vladini dužnosnici bili su suzdržani. “Ovo danas je početni signal”, rekla je ministrica obrane Tanner dodavši: “Nesumnjivo je da želimo djelovati vrlo brzo, s obzirom na već spomenute scenarije prijetnji”.

Svi govornici su također ukazali na prijetnje koje predstavlja Rusija i nedavne povrede zračnog prostora na vanjskim granicama Europe. “Zato je važno ojačati sposobnosti protuzračne obrane”, pojasnila je Tanner, aludirajući na plan razvoja austrijskih oružanih snaga 2032+, koji uključuje sudjelovanje Austrije u Inicijativi Europski nebeski štit, programu osmišljenom za olakšavanje nabave sustava protuzračne obrane kratkog dometa. “Naš zajednički cilj, a posebno moj cilj kao ministrice obrane je učiniti Austrijske oružane snage najboljom i najjačom vojskom u Drugoj Republici - kako bismo se mogli suprostaviti svim novim prijetnjama poput dronova. To ne radimo tek tako, to je nužnost”, poručila je ministrica obrane Austrije Klaudia Tanner.

FOTO Pogledajte dronove na zagrebačkim ulicama: Sve se snima
1/25

Ključne riječi
Putin Austrija dronovi Klaudia Tanner

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja