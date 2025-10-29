Austrijska Vlada pokreće novu strategiju za obranu od dronova

"Dronovi su među najvećim prijetnjama današnjice”, rekla je u utorak na konferenciji za medije u Saveznom kancelarstvu u Beču austrijska ministrica obrane iz Narodne stranke (ÖVP) Klaudia Tanner izvijestivši o novoj strategiji obrane od dronova, koju je danas na svom redovnom zasjedanju donijela austrijska savezna Vlada. Povod su bili nedavni incidenti s dronovima u Europi, koji postaju sve češći i opasniji. Tanner se je zajedno sa svojim kolegama, državnim tajnikom u Ministarstvu unutarnjih poslova, socijaldemokratom (SPÖ) Jörgom Leichtfriedom i voditeljem parlamentarne skupine Neosa Yannickom Shettyjem detaljnije osvrnula na brojne incidente s dronovima u posljednje vrijeme u Europi, posebice oko zračnih luka.

Kako je naglasila austrijska ministrica obrane, Vladin je cilj novom strategijom prilagoditi postojeće i buduće zaštitne mjere promjenjivim scenarijima raznih prijetnji. Planovi uključuju i osnivanje zajedničkog Foruma za agencije uključene u obranu od dronova. Leichtfried je naglasio da su prijetnje složene i višestruke, od špijunaže i sabotaže do destabilizacije ljudi i zemlje. “Niti jedna zemlja nije imuna na ove napade, čak ni naša Austrija. Austrija također može i vjerojatno će postati meta takvih napada”, rekao je austrijski državni tajnik. Dodao je kako kritična infrastruktura i lako ranjivi ciljevi poput zračnih luka, vlakova i cestovne infrastrukture su posebno ugroženi. “Ove prijetnje nipošto nisu apstraktne, već konkretne i masovne”, poručio je Leichtfried.

Ministrica Tanner je rekla kako se Austrija mora zaštiti od tih prijetnji. I da ne mora početi od početka jer su austrijske oružane snage već znatno prije prepoznale rizike i već nekoliko godina rade na odgovarajućim zaštitnim mjerama obrane od dronova. “Bitne su tri stvari: otkriti povredu zračnog prostora dronovima, procijeniti opasnost i provesti mjere za njihovo uklanjanje. Ključna je perfektna koordinacija između svih nadležnih strana”, naglasila je Tanner. Pojasnila je da je riječ o koordinaciji između Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva infrastrukture - koje je potonje odgovorno za civilnu kontrolu zračnog prometa (Austro Control). Kako se je na Pressici moglo čuti, austrijski zračni prostor narušava se otprilike 50 do 60 puta godišnje. U slučaju opasnost Eurofighteri se podižu u zrak kako bi identificirali i pratili zrakoplove - uljeze. Za svako potencijalno obaranje potrebne su “jasne smjernice”.

Leichtfried je objasnio da Ministarstvo obrane mora intervenirati u slučajevima kršenja austrijskog zračnog prometa, dok je Ministarstvo unutarnjih poslova odgovorno za zaštitu nadzora. “Niti jedna zemlja u Europi ne može se sama braniti”, istaknuo je austrijski državni tajnik, ustvrdivši kako je međunarodna suradnja “ključna točka”. Istoga mišljenja bio je i Shetty koji se složio da je europska perspektiva u obrani ključna. “Austrija mora surađivati i razmjenjivati podatke s drugim zemljama”, naglasio je liberal Neosa. Shetty se je također osvrnuo na ruske povrede zračnog prostora u Europi: “Putin i njegov režim vode hibridni rat”, rekao je dodavši: Upravo zato mi u Austriji moramo biti bolje pripremljeni”. Na novinarski upit o vremenskom okviru za provedbu nove strategije i njezinim pojedinostima Vladini dužnosnici bili su suzdržani. “Ovo danas je početni signal”, rekla je ministrica obrane Tanner dodavši: “Nesumnjivo je da želimo djelovati vrlo brzo, s obzirom na već spomenute scenarije prijetnji”.

Svi govornici su također ukazali na prijetnje koje predstavlja Rusija i nedavne povrede zračnog prostora na vanjskim granicama Europe. “Zato je važno ojačati sposobnosti protuzračne obrane”, pojasnila je Tanner, aludirajući na plan razvoja austrijskih oružanih snaga 2032+, koji uključuje sudjelovanje Austrije u Inicijativi Europski nebeski štit, programu osmišljenom za olakšavanje nabave sustava protuzračne obrane kratkog dometa. “Naš zajednički cilj, a posebno moj cilj kao ministrice obrane je učiniti Austrijske oružane snage najboljom i najjačom vojskom u Drugoj Republici - kako bismo se mogli suprostaviti svim novim prijetnjama poput dronova. To ne radimo tek tako, to je nužnost”, poručila je ministrica obrane Austrije Klaudia Tanner.