Trump žestoko na Putina: Umjesto testiranja nuklearnih projektila okončaj rat u Ukrajini

Samo nekoliko dana nakon što je američka vlada uvela nove sankcije ruskim naftnim tvrtkama, a Europska unija dodatno ograničila uvoz energije iz Rusije, Moskva je odgovorila vojnom eskalacijom. Suočen s rastućim ekonomskim pritiskom, Vladimir Putin očito pokušava zauzeti što više teritorija prije nego što se linija fronta konačno "zamrzne" prije mogućih mirovnih pregovora. Rat u Ukrajini tako ulazi u četvrtu zimu, u novu, brutalniju fazu - s intenzivnim napadima dronovima, raketnim napadima na gradove i energetska postrojenja i sve težim borbama na istoku zemlje.