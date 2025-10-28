Naši Portali
RUSIJA POJAČALA UDAR

Trump žestoko na Putina: Umjesto testiranja nuklearnih projektila okončaj rat u Ukrajini

Autor
Hassan Haidar Diab
28.10.2025.
u 11:57

Moskva pokušava zauzeti što više teritorija prije nego što se linija fronta konačno "zamrzne" prije mogućih mirovnih pregovora

Samo nekoliko dana nakon što je američka vlada uvela nove sankcije ruskim naftnim tvrtkama, a Europska unija dodatno ograničila uvoz energije iz Rusije, Moskva je odgovorila vojnom eskalacijom. Suočen s rastućim ekonomskim pritiskom, Vladimir Putin očito pokušava zauzeti što više teritorija prije nego što se linija fronta konačno "zamrzne" prije mogućih mirovnih pregovora. Rat u Ukrajini tako ulazi u četvrtu zimu, u novu, brutalniju fazu - s intenzivnim napadima dronovima, raketnim napadima na gradove i energetska postrojenja i sve težim borbama na istoku zemlje.

Ključne riječi
Burevestnik dronovi sankcije Rusija Ukrajina

