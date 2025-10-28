Austrijanci ogorčeni: 55-godišnjakinja preminula dok su se bolnice 'pogađale' tko će joj pružiti hitnu pomoć

Cijela Austrija je od nedjelje, kada je objavljena ova dramatična vijest - na nogama. Mediji, političari i brojni “obični” Austrijanci traže pojašnjenje zašto 55-godišnjoj ženi iz Mühlviertela u Gornjoj Austriji, koja je u utorak 14. listopada oko 19 sati navečer potražila pomoć na Hitnoj službi u bolnici Rohrbach, zbog nesnosnih bolova u prsnom košu, nije pravovremeno pružena medicinska pomoć, već se je pacijenticu pustilo da umre. Zar zato plaćamo cijeli život zdravstveno osiguranje, i to ne male iznose, da kada nam jednom zatreba hitna medicinska pomoć, ne možemo ju dobiti i pusti nas se da umremo, pišu u utorak austrijski mediji.

Cijeli današnji dan, glavna tema na svim radio frekvencijama, TV postajama i ostalim medijima u Austriji bila je smrt 55-godišnje Austrijanke. Inače majke dvoje djece, koja preminula samo pet sati nakon što je došla u bolnicu. Liječnici su je odmah poslali na CT i nakon pregleda u 21,10 sati sve je bilo jasno i više nego zastrašujuće: puknuće glavne arterije (aorte). Stanje koje neposredno ugrožava život, ako se odmah ne pruži adekvatna medicinska pomoć. U ovom slučaju, riječ je o hitnom operativnom zahvatu. Kako u bolnici u Rohrbachu nije bilo moguće izvesti nužnu operaciju, liječnici su počeli telefonski tražiti slobodno mjesto u drugim specijaliziranim klinikama u okolici i šire. Između ostalih, i u Sveučilišnoj bolnici u St. Pöltenu, glavnom gradu austrijske pokrajine Donje Austrije, koja graniči s Gornjom Austrijom. Iz bolnice u St. Pöltenu je potvrđeno da je zahtjev stigao u 21,30 sati, ali da pacijenticu nisu mogli preuzeti jer je hitni medicinski tim upravo u to vrijeme bio zauzet drugim hitnim slučajem. Uz opasku kako inače primaju pacijente i iz drugih pokrajina, onda ako imaju mjesta.

Međutim, to nije problem nego liječnički tim koji je upravo operirao. Preuzimanje 55-godišnje pacijentice u životnoj opasnosti odbile su i bolnice u Linzu (Barmherzige Brüder - “Milosrdna braća” i Elisabethinen), Wels-Grieskirchenu te bolnica u obližnjem Passau (Njemačka). Dok su liječnici iz Rohrbacha pokušavali pronaći bolnicu koja će primiti 55-godišnjakinju i odmah je operirati, stanje pacijentice se je naglo pogoršalo - doživjela je zastoj srca. Unatoč pokušajima reanimacije žena je izgubila utrku s vremenom - i preminula. Međutim, to očito nije, barem kako u utorak pišu austrijski mediji, jedini slučaj. Dnevni list “Kronen Zeitung” i ostali mediji navode kako je zbog fatalnog nedostatka medicinskog osoblja u državnoj Sveučilišnoj bolnici u Salzburgu (SALK) 79-godišnji Austrijanac iz Salzburga također u ožujku ove godine, iz sličnih razloga, preminuo.

Dana 27. ožujka 79-godišnjak je osjetio snažnu bol u prsima i pozvao Hitnu pomoć. U Sveučilišnu bolnicu stigao je u 15,30 sati. Ubrzo je bilo jasno da se radi o pucanju aorte i da je potrebna hitna operacija. Međutim, kako navodi list, u to vrijeme jedan jedincati hitni liječnički tim tog popodneva bio je zauzet drugim hitnim slučajem, pa je kao i u slučaju žene iz Mühlviertela, salzburška bolnica pokušala pacijenta prebaciti u drugu specijaliziranu bolnicu, onu Sveučilišnu “Kepler” u Linzu. Kako se ni tri sata nakon dolaska u bolnicu, još uvijek ništa nije pomaklo od početka, pacijent je u 18,30 sati još uvijek bio u bolnici u Salzburgu, čekajući hitnu operaciju. U tom je trenutku 79-godišnjak doživio srčani zastoj, ali je uspio biti reanimiran.

Tek u 19,30 sati, ili četiri sata nakon njegovog dolaska u bolnicu ukrcan je u medicinski helikopter koji je poletio prema bolnici u Linzu, glavnom gradu austrijske pokrajine Gornje Austrije, koja ga je obećala primiti. Ali očito prekasno! Ubrzo nakon slijetanja helikoptera, neposredno prije ulaska u operacijsku dvoranu, 79-godišnjak je preminuo. Odvjetnik rodbine preminulog pacijenta Stefan Rieder poziva austrijske nadležne organe vlasti na hitnu “sustavnu promjenu” postupanja s hitnim medicinskim slučajevima. “Zbog mjera štednje, više se ne može adekvatno reagirati na hitne slučajeve. To je gotovo kockanje s ljudskim životima. Sustav se mora promijeniti”, poručio je Rieder, osvrnuvši se na tragičan slučaj 79-godišnjaka: “Unatoč hitnoj potrebi za operacijom, pacijent nije operiran”, konstatirao je.

Odvjetnik Rieder je u ime članova obitelji preminulog pacijenta podnio u srpnju ove godine građansku tužbu protiv Sveučilišne bolnice u Salzburgu, tražeći odštetu za pretrpljenu bol i patnju. U tužbi navodi da se radi o “organizacijskom nemaru”. “Ako Sveučilišna klinika u Salzburgu već ima dvije operacijske dvorane, onda obje moraju biti upotrebljive”, ističe austrijski odvjetnik. Međuti, tog kobnog ožujskog dana bila je dostupna samo jedna i na raspolaganju je bio samo jedan tim hitne medicinske pomoći. Čelništvo salzburške klinike tvrdi da se “obje dvorane se ne mogu koristiti za hitne operacije navečer i noću”. Razlog: Jer postoji samo jedan tim hitne pomoći. Zapravo zastrašujuće, navode mediji, kada se znade da godišnje na tom području ima između 20 i 25 takvih hitnih slučajeva. Ogorčenje u Austriji je ogromno.

Mnogi se ovih dana u ovoj alpskoj zemlji pitaju koliko je austrijski sustav hitnog zbrinjavanja pacijenata, doista spreman reagirati, kada se radi o ljudima u životnoj opasnosti, kada je svaka minuta odlučujuća. Austrijski mediji danas kritički na svojim naslovnicama pitaju: Da li je austrijsko zdravstvo “bolesno”? Neki čak ironično pišu da je “opasno po život”. Bilo kako bilo, nezadovoljstvo austrijskim zdravstvom, jednim od najskupljih u EU, posljednje vrijeme sve više raste. I u općoj praksi i u specijalističkim područjima većina Austrijanaca smatra da u Austriji nema dovoljno liječnika, koji pokrivaju zakonom zajamčeno zdravstveno osiguranje. Vrijeme čekanje na preglede, posebno posljednjih godinu dana također je znatno dulje nego što je to bilo prethodnih godina. Više od trećine osiguranika s obveznim osiguranjem mora čekat ii više od dva mjeseca na pregled kod specijalista. A Austrijanci na to nisu naučeni i kritiziraju kako ni Austrija više nije ono što je nekada bila.