Van der Bellen naciji: 'Kompromis nas je učinio velikima'

Austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen se je u nedjelju navečer preko TV ekrana javne austrijske televizije ORF, u povodu 26. listopada, Nacionalnog praznika Republike Austrije, obratio naciji. U svom, već tradicionalnom govoru osvrnuo se je na ovogodišnju jubilarnu 70. godišnjicu trajne austrijske neutralnosti, koja je oživotvorena 26. listopada 1955. godine. Nakon što je dan prije i posljednji vojnik savezničkih vojnih snaga SAD-a, Velike Britanije, SSSR-a i Francuske napustio austrijsko tlo. Van der Bellen je svoj govor iskoristio kako bi podsjetio na “temelj austrijskog modela postizanja uspjeha”, posebno naglasivši značaj “dobrog kompromisa”.

Nazvao ga je važnim i danas kada se moraju, kako je napomenuo, donijeti nepopularne odluke. Uz opasku kako “svi moraju također biti spremni, i na donošenje nepopularnih odluka”. “Dobar kompromis učinio nas je velikima”, rekao je austrijski predsjednik. “To je bilo plodno sjeme Druge Republike. Socijaldemokrati, kršćanski socijalisti i komunisti okupili su se u nacističkim koncentracijskim logorima, razvili međusobno poštovanje i prepoznali da živahna demokracija i slobodna država mogu napredovati samo kroz kompromis”, dodao je. Van der Bellen je poručio, kako “prilika za promjenu nabolje postoji”. Uz opasku kako bi izazove sadašnjice trebalo suočiti sa spremnošću na kompromise. Vezano uz Austriju, austrijski je predsjednik ustvrdio kako međunarodna politika, kao i gospodarska i proračunska situacija u zemlji, u konačnici zahtijevaju “hrabre odluke”.

Pozvao je na dalekosežne strukturne reforme, koje su, kako je naglasio, “sada nužne”. Van der Bellen je također pozvao austrijske političare “bez obzira jesu li na saveznoj, pokrajinskoj ili lokalnoj razini” na sklapanje kompromise. Uključujući i oporbu. Prema predsjednikovom mišljenju odlučna akcija u konačnici je potrebna “u područjima inflacije odnosno poskupljenja, Austrije kao gospodarskog središta, energetike, zdravstva, obrazovanja i klimatske krize”. U svom godišnjem obraćanju naciji Van der Bellen je ponovio kako “dobar kompromis nipošto nije, kako se često misli, nešto gdje obje strane gube”. “Dobar kompromis je austrijska kulturna baština”, istakao je austrijski predsjednik. Napomenuo je kako Austrija ima “pozitivna iskustva s postizanjem dobrih kompromisa i da tu svoju sposobnost treba nastaviti koristiti”. “Usudite se!, Budite hrabri! Austrija je uz vas!” - poručio je austrijskim građanima, prvi čovjek u državi. Čestitajući austrijskim građanima Nacionalni praznik, predsjednik Van der Bellen je pozvao “ Austrijanke, Austrijance i ljude koji žive u Austriji “na zajedništvo”, kako bi zajednički riješili aktualne “goruće” probleme.