Primorac u Beču: Bilateralni odnosi s Austrijom su izvrsni, ona je jedan od naših najznačajnijih trgovinskih partnera

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Republike Hrvatske Marko Primorac boravio je u ponedjeljak u svom prvom službenom posjetu Republici Austriji. Sastao se je sa svojim austrijskim kolegom, socijaldemokratskim (SPÖ) ministrom financija Markusom Marterbauerom. U poslijepodnevnim satima ministar Primorac se je u hrvatskom Veleposlanstvu Beču sastao s predstavnicima hrvatske zajednice i gradišćanskih Hrvata u Austriji. U svom uvodnom govoru, ministar Primorac je istakao da je s austrijskim ministrom Marterbaureom i njegovim timom razmijenio mišljenja o ključnim financijskim i gospodarskim pitanjima, od zajedničkog interesa, te postojanju značajnog potencijala za daljnje unapređenje hrvatsko-austrijske gospodarske suradnje. Napomenuo je kako je austrijska strana pokazala spremnost za unapređenje partnerstva i bilateralne suradnje.

Nazočnim predstavnicima hrvatske zajednice i gradišćanskih Hrvata Primorac je govorio o Hrvatskoj i njenim značajnim postignućima u posljednjih 10-tak godina te trendu transformacijskih procesa, kroz koje je naša zemlja, uspješno prošla. “U prvom kvartalu sljedeće godine očekujemo kraj pristupnog procesa i ulazak u OECD, čime bi bila zaokružena integracija Hrvatske u međunarodne Organizacije. To će biti i prvi korak za ozbiljnije privlačenja stranih investitora, kapitala i povećanje izvoza”, istako je hrvatski ministar financija u svom obraćanju okupljenim Hrvatima. Nazočni su, između ostalih bili i hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić, koji je uvodno Primorcu zaželio dobrodošlicu, predstavnik Stalne misije RH pri OESS-u, UN-u i drugim međunarodnim organizacijama u Beču, veleposlanik Mario Horvatić, te ostali članovi hrvatskog diplomatskog zbora.

Primorac je, između ostalog, predstavio i tri definirana strateška cilja - “3D” hrvatske Vlade: dekarbonizaciju, digitalizaciju i demografiju. Također je govorio i o tome da Vlada vidi Hrvatsku i kao energetsko, prometno i financijsko čvorište jugoistočne Europe. Ali i o međunarodnom značaju hrvatskog LNG terminala za ukapljeni plin na Krku, Jadranskom naftovodu itd. “Hrvatska nije nikada bila snažnija nego sada”, rekao je hrvatski ministar financija i pozvao Hrvate koji žive i rade u Austriji da se vrate u Hrvatsku. “Od 1. siječnja ove godine osigurali smo porezne olakšice za povratnike, koji su u inozemstvu proveli najmanje dvije godine. Vrate li se u Hrvatsku, biti će pet godina oslobođeni plaćanja poreza na dohodak”, naglasio je Primorac. Zamolio je hrvatske iseljenike da hrvatska postignuća u transformacijskom procesu “prenesu svojim austrijskim prijateljima, c ciljem jačanja imidža Hrvatske na međunarodnoj razini”. Na upit Večernjeg lista nakon sastanka s predstavnicima hrvatske zajednice u Austriji, što su bile glavne teme današnjeg razgovora s austrijskim ministrom Marterbauerom ministar Primorac je rekao: “Prije svega bi istakao da su naši bilateralni odnosi s Austrijom izvrsni, ona je jedan od naših najznačajnijih trgovinskih partnera i najvećih stranih ulagača u Hrvatsku”.

“Hrvatsko Ministarstvo financija ima s austrijskim MInistarstvom financija potpisan sporazum u smislu zajedničkih projekata, razmjene stručnih znanja i iskustava, i na tom području vrlo konstruktivno surađujemo”, napomenuo je Primorac. Ministar je dodao kako “u sklopu Ekofina razgovara o svim europskim temama, uključujući digitalni euro, Uniju tržišta kapitala, ali i o fiskalnim izazovima s kojima su suočene pojedine države članice eurozone, pa onda i EU”. Posebno, kako je rekao, “o prioritetima u smislu financiranja digitalne i energetske tranzicije, ali i o izazovima s kojima se suočavamo u smislu starenja stanovništva, te povećanja potreba za izdvajanjem sredstava za obranu, usljed složenih geopolitičkih aktivnosti”. “Između ostalog, s austrijskim kolegom sam razgovarao i o višegodišnjem financijskom okviru i novim prioritetima koje je potrebno financirati iz europskog proračuna, kao i mogućnosti mobiliziranja privatne štednje, te integraciji tržišta kapitala na našem području”, dodao je hrvatski ministar napomenuvši: “Ali ono što mi je bilo najvažnije je ukazati da je Hrvatska, iz države koja se je suočavala s makroekonomskim neravnotežama, iz države s prekomjernim proračunskim manjkom i neinvesticijskim kreditnim rejtingom, postala ponosna članica eurozone, Schengenskog prostora i Europskog stabilizacijskog mehanizma.

Država koja ispunjava kriterije iz Maastrichta, država koja ima stabilan, povijesno visoki kreditni rejting i koja je u kontekstu pristupanja svim ovim Organizacijama izvršila brojne transformacijske procese i unaprijedila naše gospodarstvo. U međunarodnim okvirima pozicija Hrvatske se je značajno promijenila”. Na naš upit, gdje su u svim tim hrvatskim uspjesima mladi i kako vidi njihovu budućnost, ministar Primorac nam je odgovorio: “Od ulaska u EU Hrvatska je bila suočena s trendom iseljavanja mladih ljudi. I to onih koji su bili ambiciozni, stručni i sposobni. Sada ih različitim mjerama nastojimo vratiti. Prije svega jačanjem gospodarstva i bolje plaćenim radnim mjestima. Mjestima koja će objedinjavati pojedina specifična znanja, koja će rezultirati i ulaganjem u istraživanje i razvoj kako bi omogućili svima onima koji su kvalitetni, kreativni i inovativni - ostanak u Hrvatskoj. Jer, mladi su pokretači promjena i nositelji budućnosti hrvatskog gospodarstva”.

Primorac je također bečkim i ostalim austrijskim Hrvatima govorio o raznim projektima oživotvorenim u Hrvatskoj, poput E-riznice, ulaganja u državne obveznice i trezorske zapise itd. “Izuzetno je važno da se je ministar financija Primorac susreo sa austrijskim kolegom, u situaciji kada zemlje članice EU-a, ali i cijeli svijet govori i prolazi kroz krize, između ostalog i na financijskom sektoru. Stoga je posebno važno međusobno povezivanje s drugim zemljama. A Hrvatska je sada jedna druga zemlja nego prije 10-tak godina, koja je ravnopravni i pouzdan partner zemalja članica Europske unije i šire. Hrvatska je sada, pod vodstvom Vlade koju predvodi premijer Andrej Plenković, stabilna zemlja, politički i financijski. Za nas je upravo važno to međusobno povezivanje, u ovom slučaju Hrvatske i Austrije, koordiniranje zajedničke politike, da radimo u europskom duhu, ali u nacionalnom interesu”, rekao je za Večernji list hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić, nakon susreta ministra Primorca s predstavnicima hrvatske zajednice i gradišćanskih Hrvata u Austriji. Nakon završetka ministrovog izlaganja, iz publike su postavljana razna financijsko-gospodarska pitanja. Međutim, nije nedostajalo ni onih političkih. Navečer je u organizaciji Bank Austria održana zanimljiva podijska rasprava na kojoj je uz ministra Primorca sudjelovali i brojni austrijski, hrvatski i međunarodni gospodarstvenici i financijaši.