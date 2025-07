VIDEO Anušić oštro odgovorio kritikama mimohoda iz Srbije: Mi ćemo ga raditi kad budemo htjeli

Nakon mimohoda, razgovarali smo s ministrom obrane Ivanom Anušićem koji nam je otkrio svoje dojmove.

- Zadatak je ispunjen na razini kakvu smo svi očekivali. Hrvatska vojska je ponovno pokazala ozbiljnost, znanje, organiziranost, sposobnosti, opremljenost i pokazala je ovaj puta nakon deset godina ponovno hrvatskoj javnosti, a i svima onima koje zanima što hrvatska vojska ima u ovom trenutku, što hrvatska vojska ima, što raspolaže i kakva je. Ono što želim reći i napomenuti, nije sve ovdje pokazano. Još puno stvari hrvatske oružane snage imaju kod sebe i te stvari su u ovom trenutku strateški tamo gdje trebaju biti. Nije sve pokazano i još puno toga imamo. Pokazan je veliki dio toga i ja sam prezadovoljan. Zahvaljujem se svim sudionicima, prvenstveno pripadnicima oružanih snaga i pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova, civilne zaštite i svi oni koji su bili ovdje. Zahvaljujem se ljudima koji su došli dati podršku i pratili su 3 sata ovaj program. Zahvaljujem se, naravno, vama medijima koji ste to korektno prenijeli i zahvaljujem se svima onima koji su na bilo koji način dali podršku ovom velikom događaju, velikom danu za hrvatske oružane snage i za cijelu hrvatsku javnost i za cijelu hrvatsku državu - kazao nam je ministar Ivan Anušić.

VIDEO Ministar Anušić: Nismo pokazali svo oružje Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Svi s kojima sam razgovarao su mi ponavljali riječ 'zajedništvo', da je to ono što su osjetili ovdje. Jeste li i vi osjetili večeras? Naravno. Ovo je najveći dokaz i najveća pokazna vježba zajedništva hrvatskog naroda. Kad ste vidjeli koliko je tu različitih sastavnica Oružanih snaga, Ministarstvo unutarnjih poslova i civilne zaštite nacionalne sigurnosti. Kad vidite koliko je ljudi to došlo pogledati, kad vidite koliko je veliki interes i stranih medija i naših medija... Kad znate da je svaki danas televizor u svakoj hrvatskoj kući i stanu bio upaljen i promatrali što se događa. Ima kod onih koji nisu mogli doći. To znači zajedništvo. Zajedništvo nas je spasilo 91. godine, 95. godine... Hrvatski narod nije velik. Mi smo mali, ali kada smo zajedno, kad smo ujedinjeni u onome što želimo i hoćemo napraviti, malo tko nam može doći do.

Kako komentirate komentare iz Srbije? Ovo je jedna demonstracija bila zaista moderne Hrvatske pobjedničke vojske. Što vi kažete na te potencijalne komentare koji se već sada na portalima objavljuju.

Žao mi je što je srpska politika i veliki dio javnosti, a i veliki dio medija njihov odabrao takav put. Mi imamo vlastitu neovisnu i samostalnu državu. Mi ćemo raditi kad mi to budemo htjeli, raditi onako kako mi god budemo htjeli. Mi nikad u svojoj povijesti nismo posegnuli za tuđim teritorijem. Mi smo svoj teritorij branili, na njemu živimo i to namjeravamo i dalje. Mi ne ugrožavamo apsolutno nikoga. To je jasno iz svih naših politika. I tako se naša vojska i postavlja. Oni imaju svoje dnevnopolitičke potrebe, svaki put će tražiti krivca u nama. I meni je žao da se to događa i žao mi je da Srbija generalno i srpski narod kao takav je u jednoj mat poziciji ili šah poziciji u kojoj u ovom trenutku ne mogu izaći iz tog začaranog kruga. Ja se nadam da će se pojaviti neka politička opcija koja će pomoći i Srbiji da se priključi euroatlantskim integracijama i da se napokon počne baviti stvarima koji su bitne za njihovu budućnost i da prestane revidirati prošlost i prestane napadati svog susjeda koji apsolutno ničim nije zaslužio. Ovo je bilo povodom 30 godina Oluje i 30 godina samostalnosti i svakih deset godina hrvatska javnost će gledati mimohod hrvatskih oružanih snaga i to će tako biti skroz dok je hrvatske i hrvatskog naroda i to nitko drugi neće pobijediti. Ovo nije prijetnja nikome. Ovo mi pokazujemo svome narodu što imamo s čime raspolažemo i pokazujemo naše oružane sile i s njima se ponosimo.

Vaš osobni dojam, kada ste se možda naježili ili kada je srce brže zaigralo?

Trenutak primopredaje zastave onih koji su 90-ih godina dali najviše. Invalidi, branitelji, obitelji poginulih, djeca roditelja poginulih, žene dragovoljci koje su tad bile u oružanim snagama, a koji su se danas, onako malo i teškim korakom kretali jer imamo svi mi godina, nismo više mladi, ali su predali zastavu, kadetima, oružanim snagama. Predali su simbolično zastavu i predali su na neki način i budućnost i sigurnost Hrvatske u njihove ruke. Jer oni su budućnost i oni će biti na ovim mjestima na kojima su, evo donedavno bili oni.

FOTO Dan za pamćenje! Pogledajte 200 najboljih fotografija s mimohoda