Ankica Mamić o Livaji: 'Navijači su mu vratili istom mjerom i on sada postaje žrtva. Ma nemoj!'

Politička analitičarka Ankica Mamić za Politički intervju tjedna Večernji TV-a govorila je, između ostaloga, o Zakonu o izbornim jedinicama, referendumima i nadolazećim izborima. Poručila je i kako je evidentno da su političke stranke već u kampanji za superizbornu godinu. Na pitanje može li dio kampanje postati i najnoviji događaj koji potresa hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a to je odlazak Marka Livaje, što je događaj koji je doslovce podijelio javnost, Mamić je kazala kako je to definitivno postala tema koja će nastaviti i dalje biti tema i kako njoj nije jasno zašto sada svi brane Livaju.

- Marko Livaja se prije svega ponašao izrazito nepristojno prema navijačima Šibenika. Šibenik je manji klub, klub koji, naravno, nema ni Hajdukovu moć niti Hajdukovu snagu, a prema slabijemu bi trebao uvijek biti malo bolji, a izazivati jačeg od sebe. Navijači na treningu reprezentacije Livaji su zapravo vratili istom mjerom i on sada odjednom postaje žrtva. Ma nemoj! - kazala je Mamić i dodala kako ga je izbornik Zlatko Dalić trebao izbaciti iz reprezentacije zbog takvog ponašanja kao i da je Livaja odlaskom iznevjerio suigrače.

- On se kao reprezentativac nije smio tako ponašati prema navijačima. Sada kad su mu navijači vratili, on se uvrijedio i ostavio svoju ekipu 'na cjedilu'. Ja nisam neki nogometni stručnjak, ali oni s kojima sam pričala kažu da Livaja ionako može trčati samo 15 minuta pa da je uvijek i ulazio zadnjih 15 minuta i da to nije tako strašno velik gubitak za reprezentaciju. Njegovo ponašanje je apsolutno nedozrelo i on ne može biti član hrvatske nogometne reprezentacije - dodaje.

